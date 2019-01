În 2019, MARTE și VENUS NU SUNT RETROGRADE! Ce înseamnă pentru ZODIA TA și în ce ZONĂ DE VIAȚĂ te impactează?

In mod normal, exista cateva saptamani din an in care cel putin una din aceste doua planete, daca nu chiar ambele, sunt in miscare retrograda, cauzandu-ne diverse lectii karmice, revizuiri de relatii amoroase si stari emotionale nu tocmai placute. Nu ne mai conectam asa de bine cu partenerii, ne punem intrebari despre intreaga relatie sau chiar ne surprindem ca reluam ceva cu un fost sau o fosta desi ne propusesem sa inchidem definitiv acea pagina.

Asta se intampla in amor cand aceste planete sunt retrograde.

Anul acesta, Universul ne scuteste si ne da o oportunitate pentru inimi si pentru progresul nostru. Fie ca esti cu partenerul de 30 ani sau sunteti abia la inceput, se pare ca ne putem astepta la lucruri placute si pline de aventuri la capitolul relatii. Toata atentia ne este indreptata spre prezenta relatie, trecutul e lasat in urma si viitorul e singurul spre care ne indreptam – asta inseamna Venus si Marte in miscare directa in 2019.

Oricum, pana in martie 2019 traim o fereastra unica si majora de timp in care NICIO PLANETA NU ESTE IN MISCARE RETROGRADA. Sa aflam ce inseamna si sa profitam! Dupa aceea, nu vom mai avea acest noroc pana in 2020.

Ce aduce pentru zodia ta faptul ca Marte si Venus NU sunt in miscare retrograda in 2019?

BERBEC

Daca abia ai inceput o relatie sau ai cunoscut pe cineva, gradat in acest an vei invata ce vrea inima ta sa intalneasca ca si experienta intr-o relatie iubitoare. Poate fi ca o ridicare de val in care vei vedea zona din viata ta unde ai facut compromisuri doar pentru a supravietui sau ai acceptat mai putin decat meritai pentru ca nu stiai cum sa obtii mai bine. Este un timp bun ca sa iti resetezi standardele si sa fii sincer si direct in zona iubirii. Spune exact ce gandesti si gandeste ceea ce spui – iata regula ta de baza pentru iubire in 2019.

TAUR

Pentru tine, Venus este activa in zona muncii si a sanatatii. Deci, daca muncesti in industria ingrijirii si sanatatii sau vrei sa incepi o afacere cu acest profil, este un timp de prosperitate si crestere. Parteneriate ce nu mergeau bine vor incepe sa se imbunateasca. Vei incepe sa te simti bine si din ce in ce mai bine. Te poti simti ca si cum ai aer sa respiri si vitalitate din plin. Este un timp minunat sa te gandesti la orice aduce ingrijire de sine prin iubire. Fa-ti timp sa meditezi. Scrie. Gandeste-te la toate lucrurile bune pe care le poti face in 2019 si incepe sa mergi spre ele in mod echilibrat si clar pe tot ce inseamna munca si sanatate.

GEMENI

Daca ai avut de indurat unele dificultati in iubire si romantism, vei incepe sa vezi imbunatatiri evidente. Lucrurile vor incepe sa se simta asa cum ar trebui, adica bine, sau vei gandi cu mai multa claritate si mai putin deranjat de circumstante pe care nu le poti controla. Vei fi mai deschis sa explorezi lumea intr-un mod nou. Vei fi invitat la mai multe activitati si petreceri. Venus e asociata cu elementul aer, deci talentele naturale pe care le posezi de a te misca liber precum aerul se vor deschide pentru tine. Daca vei descoperi ca sunt aspecte din relatia ta la care trebuie lucrat pentru imbunatatire, acestea vor ajunge la un rezultat pozitiv.

