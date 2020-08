În aşteptarea începerii facultăţii, un olimpic din Iaşi şi-a deschis o afacere inedită: produce mâncare caldă, distribuită la automate

Ştefan a închiriat un depozit abandonat pe care l-a transformat într-o bucătărie complet utilată, care corespunde normelor în vigoare. Şi-a ales singur aparatele cu care şi-a dotat bucătăria, după ce studiat cu atenţie cum funcţionează fiecare dintre ele.

"Iniţial, ideea mea se axa pe a fi un intermediar, să mă ocup de management şi de partea de IT. Doream să am tonomatele mele pentru mâncare caldă iar un restaurant terţ să furnizeze preparatele. Însă legea din România nu permite să procesezi mâncarea altcuiva fără să fii autorizat în domeniu. Trebuia să avem bucătăria de catering şi să produc expres mâncare pentru aparatele mele. Aşa am închiriat acest spaţiu. Fiind un depozit, era doar un dreptunghi, era gol. Am ridicat pereţi de rigips şi am făcut fluxul tehnic după cerinţele Direcţiei de Sănătate Publică. Aparatele de bucătărie sunt profesionale. Pentru a face faţă la un volum ridicat de muncă sunt pe curent. Mi-am ales singur aparatele. Mai întâi m-am documentat bine despre ce face fiecare din ele, la ce îmi trebuie, care e diferenţa între aparatele pe gaz şi cele pe curent, de ce curent trifazic sau de 2.80. Am învăţat şi despre cuptoare cu injecţie de aburi", povesteşte tânărul.

Cât despre meniul pe care vrea să îl prezinte doritorilor acesta este compus din: paste carbonara, spată la cuptor, crispy cu cartofi, somon cu piure, pui la grill, pui cu smântână şi mămăligă.



"Am încercat să îmi bag mâinile în bucătărie, dar mai bine las locul specialiştilor. Aşa că am angajat un bucătar, iar eu am făcut o pagină web unde oamenii pot decide ce vor să cumpere de la mine. Astfel eu ştiu cu ce preparate să vin în întâmpinarea lor", spune Ştefan.

Clientul poate vedea şi comanda meniul graţie unei aplicaţii create de Ştefan. Tot el a realizat şi sistemul de păstrare al alimentelor.

"Am conceput şi făcut partea de aplicaţie şi de automat, tot procedeul care realizează procedura dintre automat şi serverul principal, cum se realizează plata, după plată trimit factură la client ca să fie totul legal. De asemenea, şi dacă îşi încarcă bani în cont. Corpul de inox l-am făcut la un atelier de debitare de metal, unde au construit acest dulap de inox cu mai multe uşi. Partea electrică este făcută tot de mine, de la zero", explică tânărul pentru Agerpres.

Întreg procedeul este unul foarte simplu. Clientul înfometat şi doritor de o mâncare caldă vine la aparat, studiază meniul afişat şi urmează paşii pentru achiziţionarea produsului dorit.



"Vin la automatul cu mâncare caldă şi-l încarc în jurul orei 11,00, cu 16 porţii. Cutia este termoizolată şi păstrează alimentele la o temperatură de 60 de grade, pentru a fi calde tot timpul. După aceea poate veni clientul şi îşi comandă ce este disponibil în aparat în acel moment. Dar mai întâi clientul trebuie să intre pe o aplicaţie accesând platforma sau descărcând aplicaţia de pe Google Play, îşi creează un cont, intră în el, îşi încarcă contul cu cardul bancar şi efectuează o plată online. Clientul are opţiunea de a-şi alimenta contul de dinainte, dacă doreşte, să zicem cu 100 de lei, pentru a-i folosi în decursul a unei săptămâni sau cum doreşte el. După ce intră în meniul principal, trebuie să se ducă spre cel mai apropiat tonomat cu mâncare caldă. Dacă are locaţia activată, eu văd unde este cel mai apropiat automat şi îi pot arăta care sunt produsele disponibile în aparat în acest moment. Spre exemplu, vreau să cumpăr o porţie de paste carbonara. Apăs pe fotografia cu acest preparat, îl cumpăr, confirm acest lucru şi automat mi se deschide cutia. În cazul în care sunt mai multe aparate cu mâncare caldă în clădire, îmi arată numărul aparatului. Clientul îşi ia porţia de mâncare, după care închide cutia şi apasă pe acest buton ca să se blocheze uşa de acces. Temperatura din interiorul cutiei este de 60 de grade. Mâncarea va fi valabilă 24 de ore de la producţia ei, dar nu intenţionez să o păstrez până a doua zi. Ce nu se consumă în ziua respectivă va fi hrană pentru animale. Mă gândesc la o facilitate în care utilizatorul îşi poate comanda ce vrea să îi aduc până vin eu să alimentez automatul cu mâncare la ora 11, iar eu îi aduc comanda pe care şi-o poate lua oricând din aparat, preparatul păstrându-se cald pe tot parcursul aşteptării, de exemplu, când vrea să îşi ia pauză sau să o acceseze el", explică Ştefan.

Deşi a avut ocazia de a studia la universităţi de prestigiu din lume, Ştefan a ales să rămână în România. Fiind olimpic, proaspătul absolvent a fost admis la facultate fără să mai susţină examen. El va urma cursurile a două facultăţi.

"Am fost admis fără concurs la facultăţile din ţară. Am ales să studiez la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, iar la Bucureşti, Informatica la învăţământ la distanţă", a precizat Ştefan.