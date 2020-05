În cinci ani, limbajul uman va deveni o chestie ridicolă. Elon Musk pune la punct o tehnologie care va înlocui vorbitul VIDEO

Elon Musk, CEO-ul companiilor Tesla şi SpaceX a făcut această predicţie pentru podcastul Joe Rogan Experience, în cadrul unei discuţii pe tema companiei sale de neurotehnologie, Neuralink. Musk şi-a exprimat speranţa că firma sa de neurotehnologie va reuşi să conecteze un dispozitiv Neuralink la un creier uman, pentru prima dată, anul viitor. Cipul, alimentat de baterie, va fi implantat în craniu, iar electrozii asociaţi vor fi introduşi în creier "cu foarte multă atenţie".

"Poate fi inserat oriunde în creier, deci ar putea fi ceva care ar ajuta la vindecarea problemelor de vedere. În principiu, poate rezolva aproape orice este în neregulă cu creierul", a spus Elon Musk. Deşi dispozitivele din primă generaţie se vor concentra pe tratarea leziunilor cerebrale şi a tulburărilor, Musk a spus că, ulterior, acestea vor fi capabile de mult mai mult.

"Nu va trebui să vorbiţi", a spus Musk, adaugând că vom putea face totuşi acest lucru "din motive sentimentale". "Veţi putea comunica foarte repede şi cu mult mai multă precizie... Nu sunt sigur ce se va întâmpla cu limba. Într-o situaţie de genul acesta cred că ar fi ca în "The Matrix". Vrei să vorbeşti într-o altă limbă? Nicio problemă, doar descarci programul", a explicat miliardarul.

Întrebat cât timp va trece până când compania sa va dezvolta tehnologia suficient de mult pentru ca acest lucru să devină realitate, Musk a estimat că între cinci şi zece ani, "dacă dezvoltarea continuă să accelereze". Musk a anunţat în 2017 înfiinţarea proiectului Neuralink ce vizează dezvoltarea unei interfeţe ce leagă creierul de computer, cu aplicabilitate în mai multe domenii.

În vara anului trecut, Musk a anunţat, că proiectul Neuralink ar putea fi testat pentru prima dată pe oameni în acest an. "Putem realiza o interfaţă creier-maşină completă", a declarat el în cadrul unui eveniment organizat la Academia de Ştiinţe din California unde miliardarul şi membrii echipei Neuralink au susţinut o prezentare a stadiului în care se afla cercetarea lor. Proiectul poate "realiza un fel de simbioză cu inteligenţa artificială", a precizat Musk.

Declaraţiile lui Elon Musk, în materialul video de mai jos:

