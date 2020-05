Inaltarea Domnului 2020. Cand se vopsesc ouale si ce se da de pomana. Acatistul Inaltarii Domnului

Mai multe despre traditiile si obiceiurile din aceasta zi sfanta gasesti aici.

In 2020, Inaltarea Domnului se sarbatoreste joi, 28 mai.

Inaltarea Domnului 2020. Cand se vopsesc ouale

Spre deosebire de Pasti, cand ouale se inrosesc in Joia Mare, pentru Inaltarea Domnului, ouale se vopsesc chiar in ziua sarbatorii. Este ultima zi din an in care se mai vopsesc si se impart oua rosii. Ouale se duc la Biserica, iar la sfarsitul slujbei se dau de pomana saracilor.

Inaltarea Domnului 2020. Ce se da de pomana

In ziua Inaltarii Domnului se da de poaman pentru cei trecuti in nefiinta. Se imparte paine calda, pasca, placinte, branza, ceapa verde, dar si rachiu. Se spune ca cerurile sunt deschise pana in ziua de Inaltare, iar sufletul mortilor care au venit acasa in ziua de Pasti se reintord din nou in Rai, iar bucatele date in aceasta zi de pomana sunt merindele pe care mortii le iau la intoarcerea in ceruri.

Inaltarea Domnului 2020. Acatistul Inaltarii Domnului

Condacul 1

Tie Domnului si Imparat al cerului si al pamantului, ca unui biruitor al mortii iti aducem cantare de lauda, ca dupa prealuminata Inviere din morti cu slava la ceruri Te-ai inaltat si cu Preacinstit Trupul Tau ai sezut de-a dreapta lui Dumnezeu, ca si firea noastra cea cazuta sa o inalti impreuna cu Tine si sa ne slobozesti de patimi din vesnica moarte. Noi, insa, praznuind Dumnezeiasca Ta Inaltare, din suflet, impreuna cu ucenicii Tai, cantam: Iisuse, Cel ce Te-ai inaltat de la noi la cer, nu ne lasa pe noi singuri.

Icosul 1

Cetele Arhanghelilor si ale ingerilor stand in fata Ta, Imparate al tuturor, pe muntele Maslinilor, cu frica, Te-au vazut suindu-Te cu trupul la inaltimile ceresti si proslavind marea Ta iubire de oameni Ti-au cantat:

Iisuse, Imparate al slavei, inalta-Te, la ceruri in strigate si in glas de trambita.

Iisuse, Doamne al Puterilor, inalta-Te pe Heruvimi si zboara pe aripile vantului.

Iisuse, Dumnezeule Preavesnic, da glasului Tau tarie si putere, ca sa cutremure tot pamantul.

Iisuse, Lumina Cea Preainalta, arata-Ti puterea Ta pe nori, si foc din FataTa sa se aprinda.

Iisuse, Rascumparatorul fapturii, gateste-Ti in cer Scaunul Tau si imparatia Ta sa fie fara de sfarsit.

Iisuse, Facatorul cerului si al pamantului, sezi de-a dreapta Tatalui, ca sa fii Dumnezeul tuturor intru toate.

Iisuse, Cel ce Te-ai inaltat de la noi la cer, nu ne lasa pe noi singuri.

