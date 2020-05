ÎNĂLŢAREA DOMNULUI 2020. Rugăciunea care face minuni pentru orice credincios

ÎNĂLŢAREA DOMNULUI 2020. Cea mai puternică rugăciune rostită de Înălţare.

De sărbătoarea Înălțării Domnului se cinstesc și eroii care și-au sacrificat viețile pentru patrie, fiind două dintre cele mai importante sărbători pentru creştenii ortodocşi. Conform tradiției este ultima zi din în an în care se vopsesc și se împart ouă roșii. Tot de Înălțarea Domnului se dau de pomană și alte merinde printre care se numără pâinea caldă, rachiul, ceapa verde și brânza.

De asemenea, tot în această zi este foarte important să mergem la slujba de la Biserică și să ne rugăm pentru sufletelor celor adormiți, dar și pentru noi dacă trecem printr-o perioadă dificilă a vieții noastre. Se spune că una dintre aceste rugi face minuni dacă o rostești de Înălțarea Domnului.

ÎNĂLŢAREA DOMNULUI 2020. Ruga are o putere uriașă dacă este rostită în ziua în care credincioșii sărbătoresc Înălțarea Domnului. În plus, această rugăciune are efecte miraculoase dacă este rostită din toată inima.

„Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Cel Ce, pogorându-Te din cer la cele de pe pământ ca om, ai înălţat, ca un Dumnezeu milostiv, firea noastră cea căzută, Cel Care apoi ai străbătut tăria cerului şi ne-ai unit pe noi cu Tatăl, la Tine cădem cu smerenie şi ne rugăm, Mântuitorule: trimite peste noi toţi Duhul Tău cel dătător de har, de lumină, de iubire şi de pace lăuntrică!

Goneşte de la noi, ticăloşii, gândurile rele care ne tulbură, căci ştii, Cunoscătorule de inimi, cât de mare este războiul lăuntric la care suntem supuşi. Vindecă rănile noastre sufleteşti şi luminează ochii cugetelor noastre!

Tu ştii că însetează de Tine inimile noastre ca un pământ uscat! Aşadar, trimite harul Tău, Doamne, ca să ne sature foamea şi să ne adape setea, căci pe Tine Te dorim şi de Tine însetăm, Lumina Adevărului, Dătătorul mântuirii.

Ajută-ne, Doamne, să ne trezim din somnul greu al păcatului şi să ne înălţăm cugetele şi simţirile noastre la cer, pentru a ne împărtăşi şi noi de bucuria veacului ce va să fie. Amin!"