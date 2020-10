Încă o artistă suferă de boala care le-a ucis pe Ileana Ciuculete şi Denisa Răducu: "Am luat virusul de la dentist"

Este vorba de Gherghina Stancu, care susține că a contractat hepatitat C din cabinetul dentistului și că, ani de zile, viața ei a fost în pericol. Spre deosebire însă de Ileana Ciuculete, Gherghina Stancu a început tratamentul mai devreme și a reușit să se vindece.

"Oboseam și nu știam de ce, mergeam și la nunți, cântam și la un restaurant, mergeam și la serviciu. Ajunsesem să dorm cu zilele, nu puteam să mă ridic din pat, mă simțeam foarte obosită. În urma investigațiilor medicale, am aflat că am hepatita C. Nu știu de unde am contactat virusul, cel mai probabil de la dentist, altfel nu-mi explic, că eu n-am făcut prostii. Mie nu mi-a plăcut țuica, alcoolul, m-am ferit.

Și am avut șansa de a descoperi la timp. Ileana Ciuculete a descoperit târziu și e posibil să fi avut și alte complicații. Eu am făcut 8 ani de tratament cu Cantastim și am repetat periodic analizele. La un moment dat, au ieșit negativi acei markeri, cred că am avut parte de o vindecare miraculoasă", a povestit Gherghina Sancu pentru starpopular.ro.

