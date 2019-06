Încă o evadare din IPJ Galaţi, a treia din ultimele luni. Cum a fugit un tânăr infractor de sub nasul poliţiştilor

Evadările se ţin lanţ la IPJ Galaţi. Un adolescent condamnat pentru tâlhărie a fugit din sediul Poliţiei, chiar de sub nasul poliţiştilor. Tânărul de 16 ani a profitat de un moment de neatenţie al poliţiştilor de la Urmăriri Penale şi a fugit chiar din sediul Poliţiei.

Luni, în jurul orei 11,30, poliţiştii din cadrul secţiei 4 Poliţie Galaţi au depistat un adolescent de 16 ani, pe numele căruia Judecătoria Galaţi emisese, în februarie 2019, o sentinţă penală de internare într-un centru educativ pentru o perioadă de un an. La scurt timp după ce adolescentul a fost dus la sediul Poliţiei, acesta a fugit de sub escortă, fiind căutat în prezent de poliţişti.

"Acesta a fost predat poliţiştilor din cadrul Biroului Urmăriri şi, în jurul orei 14,30, profitând de un moment de neatenţie al acestora, a fugit din sediul Poliţiei. În prezent se desfăşoară activităţi pentru găsirea şi reţinerea minorului. S-a întocmit dosar penal pentru evadare şi neglijenţă în serviciu", a declarat comisarul şef Gabriela Costin, purtătorul de cuvânt al IPJ Galaţi, potrivit adevărul.ro.

Acesta este cea de-a treia evadare din sediul IPJ Galaţi care are loc în acest an. Pe 5 aprilie, în jurul orei 03,30, o patrulă din cadrul secţiei 3 Poliţie Galaţi a surprins în flagrant un tânăr care sustrăgea bunuri dintr-un autoturism aflat într-o parcare din cartierul Micro 20. La scurt timp după ce pe numele tânărului a fost emisă o ordonanţă de reţinere, pentru 24 de ore, acesta a evadat din sediul Poliţiei. Poliţiştii gălăţeni au reuşit să îl prindă după aproape trei ore pe tânărul de 19 ani, bănuit de săvârşirea mai multor infracţiuni de furt, În urmă cu şase luni, un alt infractor a reuşit să fugă din sediul IPJ Galaţi. Stănică Busuioc, un bărbat de 38 de ani, a dispărut chiar de sub nasul poliţiştilor. Pe numele acestuia exista un mandat de arestare emis în noiembrie 2018 pentru furturi în serie din autoturisme şi bancomate comise în Austria, iar pe 10 ianuarie 2019 fusese chemat la Poliţie pentru a fi anunţat că urmează să fie reţinut pentru 24 de ore. Când a auzit acest lucru, tânărul a pretins că i s-a făcut rău şi a cerut să meargă la toaletă. Odată ajuns acolo, a profitat de neatenţia poliţiştilor şi a fugit pe geam.