Încă o înaltă faţă bisericească, infectată cu noul coronavirus. Episcopul a declarat că a avut "o senzaţie ciudată"

Episcopul a solicitat să fie testat deoarece a avut "o senzaţie mai ciudată".

"Am fost confirmat aseară (duminică seara - n.red.). Nu am niciun simptom. M-am testat pentru că ieri la amiază, când am mâncat, i-am spus măicuţei care mă ajută că am o senzaţie mai ciudată, cred că a fost prea cald în cameră", a declarat Preasfinţitul pentru sursa citată.

Citeşte şi SCENARIU ROŞU în BUCUREŞTI. Ce înseamnă şi care sunt măsurile de restricţie care se vor aplica în Capitală

Episcopul greco-catolic nu ştie cum a luat virusul. Acesta a afirmat că, în pofida faptului că a participat la slujbe, a purtat mască şi a respectat distanţarea. "Nu-mi dau seama. Am fost la slujbe, şi ieri am fost, dar tot timpul cu mască. Dar deja este transmitere comunitară...", a spus episcopul.

Virgil Bercea a mai declarat că s-a internat în spital pentru evaluare medicală, dar, întrucât nu are simptome, se va externa după 24 de ore, urmând să rămână în izolare la domiciliu.

Pe 12 octombrie, preasfinţitul Bercea a participat la şedinţa festivă a Consiliului Local şi la manifestările din Parcul 1 Decembrie prilejuite de sărbătorirea Zilei Oraşului, însă a purtat mască la aceste ceremonii.