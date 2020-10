SCENARIU ROŞU în BUCUREŞTI. Ce înseamnă şi care sunt măsurile de restricţie care se vor aplica în Capitală

SCENARIU ROŞU în BUCUREŞTI. În primul rând, bucureștenii vor trebui să poarte masca de protecție în spațiile publice închise sau deschise, indiferent de gradul de aglomerare. De asemenea, sălile de jocuri, restaurantele, cafenelele, cinematografele, dar și teatrele se închid. Până acum, când rata de incidență a fost între 1,5 şi 3 la mia de locuitori, actorii puteau urca pe scenă în fața unei săli pe jumătate plină.

SCENARIU ROŞU în BUCUREŞTI. "După 3 la mie, se suspendă activitatea în teatre, cinematografe, instituții de cultură, care organizează spectacole în spații închise. De asemenea, se suspendă activitatea în restaurante și cafenele care funcționează în spații închise", anunţa acum câtevca zile premierul Ludovic Orban.

SCENARIU ROŞU în BUCUREŞTI. O altă restricție care este luată în calcul de autprităţi este închiderea școlilor. Orele se vor susține exclusiv online, însă, luni, elevii vor merge la cursuri.

SCENARIU ROŞU în BUCUREŞTI. Gheorghe Cojanu, prefectul Capitalei, nu a știut numărul de îmbolnăviri. "Nu am avut numărul de îmbolnăviri, eram la cumpărături, nu îl primisem. La ora la care am fost informat de acest aspect, v-am spus, eu nu îl primisem. La noi se trimite pe email, oficial. Inspectoratul informează DSP-ul. Iar DSP-ul când ne trimite setul de propuneri, ne trimite, probabil, și acest lucru. Deci îmi puneți mie în cârcă niște lucruri, de ce nu se face nu știu ce. Pai eu fac în momentul în care am propunerea DSP-ului", a declarat Gheorghe Cojanu.

SCENARIU ROŞU în BUCUREŞTI. "Comitetul municipiului București pentru Situații de Urgență decide suspendarea temporară, pentru 14 zile, a activităților didactice. Dacă va decide Comitetul municipiului București că de marți vor fi suspendate activitățile din unitățile de învățământ, atunci de marți va trebui să punem în aplicare planul de măsuri", a adăugat și Monica Anisie.

SCENARIU ROŞU în BUCUREŞTI. În afara Capitalei, alte două județe sunt în situații critice: Vâlcea, cu 2,97, și Alba, cu aproape 2,9. Măsurile ar putea fi prelungite dacă numărul de noi infectări ca continua să crească la fel de alarmant.