Încă un condamnat în dosarul lui Liviu Dragnea face contestaţie în anulare pentru a scăpa de pedeapsă

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 57 min) // Actualizat: (acum 57 min) // Sursa: romaniatv.net Fostul director executiv adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, Olguţa Şefu, condamnată alături de Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive, a făcut contestaţie în anulare pentru a scăpa de pedeapsă. Foto: https://liberinteleorman.ro Olguţa Şefu a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare pentru fals intelectual în acest dosar. Contestaţia în anulare depusă la instanţa supremă a fost anunţată luni. Fostul preşedinte al PSD Liviu Dragnea a depus la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o contestaţie în anulare împotriva deciziei prin care a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Potrivit site-ului Instanţei supreme, contestaţia a fost înregistrată vineri, deocamdată nefiind stabilită data când va începe procesul. Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac, însă deocamdată nu se ştiu motivele invocate de fostul lider social-democrat.



Pe 27 mai, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Citeşte şi: Liviu Dragnea vrea să scape de condamnarea la 3 ani şi jumătate de închisoare. Fostul lider PSD a depus contestaţia la Instanţa Supremă loading...

