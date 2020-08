Încă un sportiv intră în curs la alegerile locale de anul acesta. Va candida din partea partidului lui Traian Băsescu

"Este o bucurie și o onoare pentru noi să ii oferim oportunitatea de a deschide lista propusă de PMP pentru Consiliul Municipiului Galați. Numele lui Dorinel Munteanu este sinonim cu excelența în sport și cu perioada de glorie a echipei Oțelul Galați. Ne-a făcut campioni în 2011 și, pentru o perioadă, le-a insuflat oamenilor mândria de a spune că sunt din Galați. Este exponent al Generației de Aur a Naționalei României și numele lui a fost scandat cu admirație pe cele mai mari stadioane ale lumii. Neamțul e adoptat de Galați de mai bine de 10 ani. Este orașul unde a înregistrat cele mai importante performanțe ca antrenor, orașul unde este iubit și respectat așa cum merită. De ce Dorinel Munteanu? Consecventa, disciplina si spiritul de campion il vor ajuta sa invinga in orice domeniu. Ce anume cauta Dorinel Munteanu in politica? Cu siguranta nu bani, nu glorie, nu functii. Nu a fost usor sa il convingem sa ni se alature, dar dragostea pentru Galati si pentru Otelul au fost determinante. Dorinel stie ce este administratia, ce inseamna gestionarea proiectelor si a banilor, dar stie si ce este pasiunea.

Suntem convinsi ca, impreuna cu echipa P.M.P., va face performanta si in Consiliul Local Galati!", a scris pe Facebook președintele PMP Galați, deputatul Cătălin Cristache.