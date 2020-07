Încătuşare cu scandal în Capitală. Poliţiştii sunt acuzaţi că au desfigurat un bărbat

Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că pe o stradă din sectorul 1 mai multe persoane tulbură liniștea publică. La fața locului s-au deplasat echipaje de poliție care au identificat doi bărbați de 31 și 40 de ani, potrivit unui comunicat al polițiștilor bucureșteni.

„La momentul legitimării bărbații au devenit agresivi fizic și verbal la adresa polițiștilor, motiv pentru care s-a recurs la imobilizarea acestora. În urma acestui eveniment un polițist a fost rănit ușor", a precizat Poliția Capitalei.

A fost solicitat echipaj de prim ajutor și pentru polițistul care a fost rănit la nivelul brațului. De asemenea, bărbatul de 31 de ani a fost transportat, pentru o evaluare medicală, la o unitate sanitară, după ce a acuzat probleme medicale.

"A fost chemată salvarea şi a ieşit din secţie încătuşat. Este desfigurat, este un client pe care îl cunosc de peste 20 de ani. Am putut să intru în Spitalul Elias şi am luat legătura cu doamna doctor, care mi-a explicat că la momentul de faţă nu poate să-mi spună că este bine, doar că este cooperant.

Azi-noapte am dat un telefon la secţia 5, am explicat cine sunt şi că am doi clienţi acolo. M-a resunat un poliţist şi mi-a explicat că nu au nevoie de avocat şi că în 30 de minute o să le dea drumul.

Unul dintre clienţi a părăsit secţia azi dimineaţă. Este desfigurat, este umflat. Este un abuz fără descuţie, nu am fost lăsată să-l văd", a spus avocata celor doi la România TV.

Cei doi bărbați sunt cercetați pentru ultraj.

Poliţia Capitalei a anunţat că va face o anchetă internă referitoare la modul în care au reacţionat poliţiştii.

