Incendiu devastator în India. Proprietarul fabricii în care au murit peste 40 de oameni a fost arestat

Incediul a pornit în cursul dimineţii de duminică, când peste o sută de muncitori dormeau în clădirea de patru etaje, situată într-o zonă rezidenţială din New Delhi.

În fabrică, unde se produceau ghiozdane, jucării şi produse de papetărie, se aflau mari cantităţi de materiale inflamabile, precum hârtie, carton şi plastic, care au ars vreme de mai multe ore înainte ca focul să fie adus sub control.



'I-am arestat pe proprietarul şi un manager al fabricii unde a izbucnit incendiul, şi am declanşat o anchetă care va fi terminată în scurt timp', a declarat luni Mandeep Singh Randhawa, purtător de cuvânt al poliţiei din New Delhi.



Majoritatea angajaţilor fabricii locuiau chiar în incinta acesteia, unde îşi pregăteau mesele. Accesul maşinilor de pompieri s-a făcut cu greu pe artera aglomerată unde era situată clădirea, au relatat martorii.



Potrivit unui rezident, cinci oameni au murit din cauza rănilor, iar ceilalţi asfixiaţi. Reglementările laxe şi aplicarea lor deficitară au dus în mod repetat la declanşarea de incendii în New Delhi, oraş cu circa 20 milioane de locuitori, în continuă expansiune. În afara districtului guvernamental al capitalei există multe unităţi de producţie mici, situate foarte aproape de blocuri de locuinţe.



Autorităţile din New Delhi au anunţat că familiile victimelor vor primi o indemnizaţie de 1 milion de rupii (13.933 de dolari), dar majoritatea muncitorilor s-au plâns de apatia guvernanţilor. 'La faţa locului au venit politicieni, au făcut anunţuri sforăitoare şi au plecat, dar niciunul nu a încercat să ajute victimele şi familiile lor, care se confruntă cu dificultăţi în identificarea şi recuperarea cadavrelor muncitorilor care au pierit în incendiu', a declarat un angajat al fabricii, citat de Reuters