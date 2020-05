Incendiu puternic în Bucureşti. 24 maşini de pompieri intervin. A fost emis RO-ALERT VIDEO

UPDATE: Estimări meteorologice privind evoluția norului de fum din zona Bulevardul Metalurgiei - București interval orar 31.05 ora 19:00 – 01.06 ora 09:00

"La orele 19:00 circulația aerului se realizează din sector predominant vestic, iar vântul suflă

moderat, cu viteze la rafală de până la 30...35 km/h.

Având în vedere simulările modelelor numerice rulate în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie privind evoluția norului de fum din zona Bulevardul Metalurgiei din București, precizăm faptul că, până în dimineața zilei de mâine, luni (01 iunie) circulația aerului va deveni treptat slabă (cu viteze la rafală de până la 15...25 km/h) și se va realiza din sector vest-sudvestic", transmite Administraţia Naţională de Meteorologie.

UPDATE: Numărul echipajelor care intervin la incendiu a fost din nou suplimentat, în prezent lucrându-se cu 24 de autospeciale. De asemenea, au fost trimise în zonă echipaje medicale.

Autorităţile au transmis populaţiei mesaj prin sistemul RO-Alert, cerându-le bucureştenilor să nu se apropie de locul intervenţiei, să se protejeze şi să lase libere căile de acces pentru maşinile de interbenţie.

Incendiul se manifestă în continuare cu mari degajări de fum.

ISU Bucureşti-Ilfov a transmis că în interior sunt depozitate, paletizat, alimente în ambalaje de plastic.

UPDATE: Pompierii au stabilit că este necesară suplimentarea echipajelor.

"Intervin 20 de autospeciale de stingere", a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Circulaţia în zonă a fost oprită pentru a permite intervenţia pompierilor.

"Incendiul afectează două hale de câte 750 de metri pătraţi care sunt lipite una de cealaltă. Incendiul este în mijloc, dar este cu riscul de a se extinde spre o hală de o mie de metri pătraţi, lipită de cele două, şi la o clădire de birouri. Există risc de extindere", a afirmat, duminică, la Digi 24, Raed Arafat, şedul DSU.

Potrivit acestuia nu sunt victime.

"Nu sunt victime. Înţeleg că în cele două hale există ambalaje, este o fabrică de icre care are acolo depozitate ambalaje", a mai precizat şeful DSU.

Stirea initială

Incendiul a izbucnit pe Bulevardul Metalurgiei din sectorul 4. Mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat la faţa locului.

Fumul poate fi observat de la o distanţă mare.

"Intervenim in aceste momente pentru lichidarea unui incendiu ce se manifesta cu degajari mari de fum la doua hale pe o suprafata de 1000 de metri patrati, pe Bulevardul Metalurgiei din Capitala. Traficul este restrictionat in aceasta zona. Pana in acest moment, nu avem victime. Intervenim cu 16 autospeciale de stingere si trei autoscari pentru a realiza stingerea atat de la nivelul solulu, cat si d ela inaltime. Incendiul a fost anuntat în jurul orei 18:00. In prima faza au fost trimise 6 autospeciale", a declarat Bogdan Toma de la ISU Bucuresti.

