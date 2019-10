Articol publicat in: Extern

Începe RĂZBOIUL. Rusia vrea să ajungă până în Basarabia. Atacul este iminent!

Aleksii Taran, şeful adjunct al Statului Major al armatei ucrainene, a declarat că Rusia pregăteşte un atac la scară largă împotriva Ucrainei, nu numai de-a lungul liniei de contact (Donbas), ci de-a lungul întregii linii de frontieră ruso-ucrainene, potrivit agenţiei ucrainene de presă Ukrinform. "Rusia se pregăteşte de o agresiune militară pe scară largă. Aceste planuri sunt destul de evidente. Forţele armate ale Ucrainei se pregătesc să respingă agresiunea armată de-a lungul întregii frontiere a Ucrainei cu Rusia", a declarat Aleksii Taran. Ofensiva rusă ar viza nu doar linia de contact din Donbas, ci chiar "graniţa cu Belarus şi mai departe zona de lângă Crimeea în Basarabia" de sud (regiunea Odesa). Exerciţii militare de amploare în Rusia. Putin supervizează tirurile de rachetă Oficialul ucrainean a menţionat că, din 2014, Ucraina consolidează foţa sa militară pentru a putea "respinge" un eventual atac din partea Rusiei. "Rezultatul acestui efort poate fi văzut pe hartă: linia de contact este stabilizată, avansarea în continuare a agresorului este imposibilă', a spus responsabilul militar ucrainean. La sfârşitul lunii septembrie, preşedintele ucrainean Vladimir Zelenski a acuzat Rusia de agresiune. La 1 octombrie, reprezentanţii Grupului de contact tripartit au convenit retragerea trupelor de ambele părţi de la linia de contact din Donbas, din zona localităţilor Petrovsk şi Zolotoi, care trebuia să înceapă la 7 octombrie. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că ministrul de Externe ucrainean a declarat că retragerea forţelor ucrainene nu poate fi efectuată din cauză că rebelii continuă să tragă în continuare asupra militarilor ucraineni.

