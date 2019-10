Articol publicat in: Extern

Incident ŞOCANT la metrou. O femeie a fost împinsă din greşeală pe şine VIDEO camere supraveghere

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net O femeie din Argentina a fost salvată în ultimul moment, după ce un călător a leșinat la metrou și a împins-o pe șine.



O femeie a fost salvată de la moarte de călătorii de la metroul din Buenos Aires, după ce un bărbat a leșinat și a împins-o accidental pe șine cu câteva momente înainte ca trenul să intre în stație, informează Daily Mail. Femeia a rămas inconștientă pe șine, după ce a căzut. Filmarea de pe camera de supraveghere surprinde desfășurare evenimentelor, începând cu momentul în care un călător leșină în stație. O lovește în cădere pe femeie și o aruncă pe șine. Călătorii aflați pe peron semnalizează prezența femeii pe șine pe măsură ce trenul se apropie de stație. Conductorul reușește să oprească metroul, iar câțiva bărbați coboară și o ridică pe peron. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay