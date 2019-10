Incident şocant la metrou. O tânără este împinsă violent, de un necunoscut VIDEO

Incidentul s-a ptrecut la staţia Brooklyn şi el a fost preceedat de o altercaţie între bărbat şi un alr grup. Neavând şanse de izbândă în prima confruntare şi fiind respins la oarecare distanţă, tânărul agresiv şi-a revărsat furia pe cea mai apropiată persoană, care era tânăra cu palton de culoare deschisă.

Bărbatulş a împins-o violent pe femeie şi mare noroc al acesteia a fost că metroul nu plecase încă din staţie, altfel ar fi căzut pe şine sau ar fi fost târâtă de tren.

Shocking video shows a man shoving a woman into a train at a Brooklyn subway station Wednesday night in an unprovoked attack; NYPD working to identify the suspect



