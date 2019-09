Incredibil! Peste 1000 de români s-au înregistrat în prima zi pe situl Boosteroid.com

Practic cele mai populare jocuri precum Fortnite, Call of Duty, World of Tanks, World of Ships pot fi jucate acum de pe orice computer, chiar si Apple, contra unui abonament lunar de 9,99 euro.

Platforma isi propune in prima faza sa atraga 10.000 useri din Romania pentru a demonstra viabilitatea tehnologiei de streaming pentru jocuri in cloud.

Asa este mult mai simplu sa poti juca jocurile cu cea mai spectaculoasa grafica fara a cumpara un computer scump ce costa mult peste 2.000 de euro.

Multe companii internationale si-au propus de cativa ani sa lanseze aceasta tehnologie insa doar boosteroid.com a venit astazi pe piata cu o solutie functionala.

Romania a fost aleasa pentru calitatea serviciilor de internet oferite precum si pentru profilul jucatorilor din Romania.