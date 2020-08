INCREDIBIL! Un controlor le CFR spune călătorilor că nu există pandemie şi că purtăm măşti "de proşti" VIDEO

Martorul care a filmat scenele şi le-a trimis la Digi24 susţine că CFR nu a vândut bilete așa încât să se poată păstra distanța între călători.

Dialogul dintre controlorul de tren și mai mulți călători:

Călător: În situația de față este o pandemie, există o pandemie, iar această pandemie nu poate fi înlăturată...

Controlor de tren: Cine a declarat pandemia în țara asta? E declarată cumva pandemia în țara asta și eu nu știu?

Călător: Da, este pandemie.

Controlor de tren: Ba nu! Mai interesați-vă! În România, Ministerul Sănătății nu a declarat pandemie, vă rog frumos să vă interesați. Deci nu faceți niște afirmații care nu le înțelege nimeni. Pandemia în România nu este declarată de către ministrul Sănătății. Deci încă nu a declarat dacă este pandemie.

Călător: Atunci de ce purtăm măștile astea?

Controlor de tren: De proști, de aia, că nu le purtăm de deștepți, că dacă le purtam de deștepți...

Călător: Putem să le dăm jos? Am insuficiență respiratorie.

Controlor de tren: Din punctul meu de vedere, da. Pe mine nu mă deranjează.

Călător: Nu mi se pare corect. Unii poartă, alții nu. Vi se pare normal, vi se pare corect?

Călător: Eu port mască când am nevoie să port, acum nu pot să port. Haide să ne înțelegem să nu mai facem atâta scandal pentru o nimica toată.

În plină pandemie de coronavirus, chiar autoritățile statului încalcă legea. Șeful OPC Cluj, Mircea Radu, apare într-o fotografie pe Facebook fără mască în Mocăniță, deși purtarea ei este obligatorie.

Masca de protecție este începând de sâmbătă obligatorie în zonele aglomerate din județul Maramureș, inclusiv în Mocăniță, dar și la cimitirul Săpânța. Unul dintre cei surprinși că nu o respectă este șeful Oficiului pentru Protecția Consumatorului Cluj, Mircea Radu, relatează Libertatea.

Mai multe județe din România au impus, de la 1 august, obligativitatea măștii de protecție în spații deschise. O decizie similară a fost luată și în Maramureș, unde „atât locuitorii orașului, cât și cei aflați în tranzit” trebuie să o poarte în spațiile publice deschise aglomerate, se arată într-un comunicat al Prefecturii Maramureș. Pe lângă piețe, stații de autobuz și alte zone aglomerate, masca este obligatorie și la anumite obiective turistice, și anume Cimitirul Vesel din Săpânța și „Calea Ferată Forestieră Mocănița de la Vișeu de Sus”.

Într-o fotografie postată pe Facebook este surprins șeful OPC Cluj, alături de mai mulți prieteni. Niciunul dintre ei nu poartă mască și nici ceilalți turiști care se văd pe fundal. ”Noi eram în grup închis, considerat familie. Dar nu ne-a atenționat nimeni că masca de protecție este obligatorie și că ar trebui să facă acest lucru, mai ales în spațiile în care se cumpără bilete. Nu doar eu am fost în situația asta. Au fost peste 100 de oameni acolo și niciunul nu purta mască. Ar fi fost ciudat să port doar eu”, a declarat el pentru Libertatea.

Șeful OPC Cluj spune că publicul trebuie să fie atenționat, afirmând că el respectă regulile. ”De fiecare dată când am știut că trebuie purtată masca, am purtat-o. Este bine ca publicul să fie atenționat cu privire la lucrurile acestea. Asta este, am ajuns eu oaia neagră, dar bine că ați atenționat”, a mai declarat Mircea Radu.