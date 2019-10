Articol publicat in: Life

Înfiorător, fata dispărută în primăvară a fost găsită îngropată în beton. Poliţia a aflat cum şi de ce a fost omorâtă

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Trupul Esmeraldei Gonzalez, un model american de succes dispărută din mai 2019, a fost găsit în mijlocul deșertului Nevada, îngropat într-o masivă structură de beton. Poliția a arestat deja un vecin, dar nu știe cum a fost transportată atât de departe, scrie cotidianul american Las Vegas Review-Journal.

Esmeralda Gonzalez avea 24 de ani, iar trupul său a fost găsit într-o cutie de lemn care era plină cu beton. Autopsia a relevat că fata a otrăvită cu un produs toxic, iar criminalul ar fi încercat şi să o sugrume. Principalul suspect este chiar vecinul top-modelului, Christopher Prestipino, în vârstă de 45 de ani, care a şi fost arestat. Potrivit anchetatorilor, în ziua crimei, Esmeralda Gonzalez a consumat droguri în casa criminalului. După aceea, a început să se comporte ciudat, iar Prestipino a legat-o la pat. După ce a fost dezlegată, modelul l-a lovit pe bărbat cu pumnul şi l-a amenințat că va spune totul poliției. Acesta a încercat apoi să o sugrume, după care a otrăvit-o cu o soluţie de curățat de piscina, cauzându-i moartea. Cu toate acestea, autoritățile nu știu cum a reușit Prestipino să transporte această cutie umplută cu beton în mijlocul deșertului. Procurorul adjunct al districtului, Pamela Weckerly, a menționat o altă suspectă, Cassandra Bascones, ar putea fi implicată în crimă, dar încă nu a fost arestată. Esmeralda Gonzalez: loading...

