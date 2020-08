Ingeniozitate tipic românească! Cum reuşesc românii care au nevoie de teste negative să călătorească în străinătate să le facă gratis

În condiţiile în care Vrancea se află în topul judeţelor României în ceea ce priveşte numărul cazurilor persoanelor infectate cu SARS-CoV-2, cu 1.785 de persoane diagnosticate, activitatea Secţiei de Boli Infecţioase a Spitalului de Urgenţă „Sf. Pantelimon“, din Focşani, se desfăşoară la foc continuu, medicii fiind suprasolicitaţi.

Directorul interimar al Spitalului din Focşani susţine că se confruntă cu o situaţie extrem de neplăcută, în condiţiile în care foarte multe persoane care vin la Urgenţe invocă simptome COVID-19, pe care, înr ealitate, nu le au. Analizele care ies negative sunt folosite la graniţele ţărilor care au impus efectuarea obligatorie a testului.

„Pe lângă persoanele care vin cu simptomatologie, există o categorie de oameni care acuză că şi-au pierdut gustul şi mirosul, simptome pe care nu avem cum să le verificăm, şi în felul acesta ei îşi fac testul gratis. Dacă testul este negativ, aceştia nu stau în izolare decât perioada între efectuarea testului şi rezultat, adică foarte puţin. Cele mai multe cazuri sunt reale, dar sunt şi situaţii din acestea, pe care nu ai cum să le verifici, care grevează activitatea medicilor. La sfârşitul săptămânii trecute, am avut şi peste 50 de pacienţi la consultaţie într-o singură zi, ceea ce este foarte mult“, a declarat Elena Codruţa Neagu, managerul Spitalului din Focşani, pentru sursa citată.

De menţionat că, în Vrancea, există un singur aparat de testare Real Time PCR pentru diagnosticarea COVID-19, care efectuează, în medie, o sută de teste pe zi. Un al doilea aparat, achiziţionat de către Consiliul Judeţean Vrancea, nu a fost nici până astăzi pus în funcţiune din motive birocratice. Potrivit directorului spitalului, în ultima săptămână, a crescut foarte mult numărul consultaţiilor pentru pacienţii care acuză simptome la Secţia de Infecţioase, mai cu seamă datorită faptului că mulţi s-au întors din concedii. Spitalul are un deficit important de medici infecţionişti.



„La Infecţioase, avem doar patru medici, din care unul se află momentan în concediu. De când sunt manager, de mai bine de două luni, am făcut zeci de solicitări către Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă pentru rezolvarea acestei situaţii presante. Probleme avem la Cardiologie, Psihiatrie, Interne. Am trimis solicitare către Iaşi, unde sunt doi medici rezidenţi încadraţi la noi, dar nu vor să ni-i dea. Medicii care vor să vină pun condiţii să le oferim locuinţă“, afirmă managerul Elena Codruţa Neagu.