Îngheţată cu smântână

Mod de preparare Inghetata cu smantana

Bat ouale cu parte din zahar (120 gr), restul de zahar se amesteca cu cacao. Ouale se bat pana se deschid la culoare, apoi se adauga cacao (amestecata cu zaharul).

Se pune laptele la fiert, cand face spuma pe margini se opreste. Se toarna laptele peste oua, putin cate putin.

Se pune toata compozitia pe baie de abur si se lasa pana se ingroasa (sa lase o pelicula pe lingura de lemn). Se pune la racit in apa rece si se amesteca in continuu.

Se bate smantana pana devine frisa, apoi adaug vanilina si restul compozitiei.

De 2 ori, din ora in ora, scot inghetata si o amestec pentru a nu face solzi de gheata.

Eu nu agreez inghetata cu cacao, asa ca am renuntat la cacao si am facut un krantz care l-am amestecat in inghetata dupa prima ora.

Ingrediente pentru krantz: 150 gr zahar se topesc si se adauga o zana de miez de nuca, taiat, se amesteca si se toarna pe un blat umed.

Pofta mare!

