Înlocuirea alocaţiilor pentru copii cu vouchere. Violeta Alexandru: "Se mai joacă şi la păcănele"

"Resursele publice destinate copiilor trebuie să ajungă chiar la aceştia. Este cunoscută realitatea conform căreia de alocaţiile copiilor (mai) beneficiază şi aparţinătorii/părinţii pentru cu totul alte cheltuieli decât cele necesare creşterii şi dezvoltării copilului. Se mai joacă şi la păcănele. În Constituţia României este garantat dreptul copilului de a primi alocaţie, dar este la latitudinea autorităţilor să găsească cele mai bune soluţii pentru ca banii chiar să adreseze nevoile copilului", a scris, marţi seară, Violeta Alexandru, pe Facebook.

Ministrul Muncii a anunţat că a ridicat problema eficientizării sistemului actual de acordare a alocaţiilor.

"Da, am ridicat în discuție ideea eficientizării sistemului actual; o soluție ar putea fi voucherele. Cu un sistem de excludere (gen alcool, tutun, etc.), nu limitativ. Am putea gândi o legătură a sistemului de distribuție cu școala, ca să încurajăm părinții să vină mai des la școală.

În alte state membre UE alocația de stat este fie condiționată de veniturile părinților (Slovenia, Italia), fie de numărul de copii din familie (Franța). Multe alte state acordă vouchere ca sprijin pentru grădiniță, pentru nou-născuți, pentru baby-sitting, etc. Din toate aceste motive, personal, nu văd altă soluție de reglementare decât printr-o largă consultare publică pe care o voi lansa, la momentul oportun", a mai scris Violeta Alexandru.

Reamintim că premierul Ludovic Orban spunea zilele trecute că înlocuirea alocaţiei pentru copii cu vouchere ar putea fi soluția ca statul să se asigute că banii sunt folosiți de părinți doar pentru nevoie copiilor.

"Deocamdată n-am luat nicio decizie, în alte ţări există o reducere a impozitului care este tot o formă de scurtire. Se pot găsi soluţii prin care să ne asigurăm că banii sunt cheltuiţi numai în interesul copiilor de exemplu pot să existe vouchere, poate există. Deocamdata n-am luat nicio decizie, cine stie ce vrea Guvernul" , declara Ludovic Orban.