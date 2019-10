Înregistrare BOMBĂ cu o prostituată ce dezvăluie calvarul fetelor scoase din ţară VIDEO

- Carabinierii...crezi că sunt împreună cu interlopii?Poliția, carabinierii din Italia...?

- Din punctul meu de vedere da...Pentru că...probabil...poate...Aș vrea să cred că nu toți. Din experiența mea, și sunt ani de zile, cred că da. Sunt persoane care...chiar dacă încerci să strigi ajutor și să le spui că ești bătută și ești obligată, se fac că nu te aud. Spun ”E alegerea ta. De ce nu pleci acasă la tine, în România?”

- Ai văzut carabinieri care se duc la fete și le plăteau?

- Și mie mi s-a întâmplat și nu plăteau niciodată. Pur și simplu veneau cu mașina în parcare, cobora unul din ei și fuma o țigară în timp ce celălalt stătea cu mine.

- mașinile carabinierilor?

- în serviciu, da...și nu e un caz. sunt multe și îți spun și zonele..Monza, Cinzello, Milano...toate zonele astea. Pentru că sunt fete tinere, frumușele...Și ei sunt tineri, în vârstă...în serviciu în timpul ăla... După ce trece pe lângă tine de 3-4 ori îți spune ”Hai, mergem în parcare?”. Tu nu poți să spui nu, că te temi.

- Poliția Română cum se comportă acolo?

- Poliția română nu te bagă în seamă.

E mult mai rău...

- Crezi că au legătură cu interlopii?

- Da, pentru că aceia care mă amenințau pe mine că o omoară pe mama dacă nu lucrez pentru ei erau cu poliția din oraș la masă, la restaurant.

- Îi plătesc?

- Sigur că da, sigur că da...

- Ai văzut așa ceva?

- Da, da,..în cazul meu...am spus că mă duc la poliție și îi denunț..mi-au râs în față.

- Ai auzit de George Dincă? Ce părere ai despre el?

- Am auzit.. Era inevitabil să nu aud...Sinceră să fiu...atât impact de dureros a avut asupra mea, dar nu știu ce să-ți spun. atât de tare m-a durut pentru că am revăzut toți acești bărbați care încercau să facă rău, care sunt toți mână în mână, râd și mănâncă...cred că și în cazul lui Dincă poliția a știut, dar nu au făcut nimic.

- Crezi că e criminal în serie Dincă? Sau e cineva care face muncește pentru clanurile care fac trafic de femei?

- Eu îmi spun părerea personală, a unei persoane care a fost în acest context ani de zile...Din punctul meu de vedere, o persoană care produce bani nu e ucisă. În momentul în care o persoană pe care nu o poți trimite la muncă pentru că e încăpățânată, e sigură pe sine, pentru că vrea să învețe, să-și creeze o familie și un viitor, nu o să fie niciodată sclava ta, atunci tu mai bine o omori decât să existe riscul să fii demascat.

- Înainte mi-ai spus că sunt și fete de 14-15 ani în Italia. Cum ajung fetele de 15 ani în Italia?

- Fetele astea, chiar și din orașe, dar mai mult de la țară...Din sătucele de lângă orașe, care sunt sărace, care nu au posibilitate...În acest caz, ei circulă mult și încearcă, treptat,timp de câteva luni de zile, să ajute familia, să dea impresia de ajutor ca să poată să ia fetele. Una sau două, câte sunt...

- Mi-ai spus că ai avut un caz în familia ta..

- Da, verișoara mea..a fost luată.

- Ce s-a întâmplat?

- S-a întâmplat că mătușa a făcut procură verișoarei mele și a plecat cu acea persoană în Italia

- Câte persoane crezi...?

- Toate 3 fetele au fost date aceleiași persoane cu procură

- Trecând vama fără probleme?

- ...trecând vama fără probleme pentru că au procură de la ambii părinți în care sunt de acord ca fiica minora să treacă vama cu X,Y...

- Cu câți bani a cumpărat fetele? -

- Mătușa mea a primit pentru fata cea mare, pentru Corina, 300 de euro.

- O dată..apoi lunar i-au trimis bani?

- I-a trimis bani probabil în primele două luni, apoi nu i-au mai trimis nimic...zero.

- Ce sfat poti da fetelor care sunt implicate în aceste rețele de prostituție?

- Aș putea să le spun să nu înceteze niciodată să viseze la o viata mai buna, la o viață de libertate. Avand in vedere ca eu am trecut prin asta, as putea sa le inteleg pe fiecare dintre ele ca nu au curajul sa strige ajutor, nu au curaj sa se duca nici măcar la mama lor, care probabil nu ii pasa, la politie nu poti sa te duci, pentru ca iti rad in fata si nu stii cui sa te adresezi si incotro sa fugi. Mesajul meu ar fi urmatorul: sa incerce, pentru ca azi lucrurile s-au schimbat. Azi exista persoane, sunt asociatii carora le pasa de noi si incearca sa ne ajute sa scapam din labirintul ala, din batai, din chinuri si din lacrimi zi-noapte. În ziua de azi sunt persoane carora le pasa de povestea noastra si de situatia noastra.

- Crezi ca si italienii au o vina in treaba asta cu traficul??

- Cu siguranta, pentru ca se castiga foarte multi bani nefacand nimic. Este doar carne de vandut..Nu au suflet, nu au familii, nu au sentiment, nimic. Sunt carne de vandut care produc bani.

În cazul asta trebuie sa cerem si ajutorul autoritatilor ...

Cu siguranta fara ajutorul autoritatilor nu se poate face nimic..Noi putem urla cat vrem, dar autoritatile daca ne ajuta, daca se pun..daca pun suflet in situatia asta, sa ne asculta cu adev, gandindu-se ca si ei sunt parinti la randul lor..Daca s-ar pune mana de la mana, sa asculte cu adevarat situatia s-ar putea face ceva.



Ultima intrebare..Ce le poti spui autoritatilor romane, politicieni, jurnalisti...Ce pot sa faca pentru asta?

Ce pot sa faca..Sa isi deschida sufletul si inima si constiinta, sa incerce sa ajute, sa asculte situatia asta si sa ajute..Sa nu mai fie nepasatori pentru ca situatia e foarte grava, e reala, traita de foarte multe romance. Sa nu se mai lase cumparati de niste foi de hartie, pentru ca rezultatele...scoaterii din sclavie a multor fete prin ajutorul autoritatilor le poate da mai multa satisfactie decat o foaie de hartie cu care ii cumpara cei care ii cumpara sa inchida un ochi.