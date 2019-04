Înregistrări secrete cu Carmen Dan în sediul DGA. Ministrul de Interne: Voi face toate verificarile necesare să aflu cine le-a făcut

"Credeți că activitatea dumneavoastră a avut rezultatul și percepția publică a avut de câștigat? Nu! Vă sunt ministru! Este dreptul meu să fiu interesată, este dreptul meu să fiu preocupată, este și responsabilitatea mea în același timp punând cap la cap toate informațiile de care pot dispune, să gândesc soluții de optimizare și eficientizare a oricărei instituții pe care o coordonez. Cu atât mai mult Direcția Generală Anticorupție, pe care o coordonez direct. Îmi pare rău că în prezența ministrului nu sunteți atât de comunicativi cum am tras concluzia că puteți fi în aceste zile. Îmi pare rău că sunteți angajați ai unei instituții, îmi pare rău că, invitați la dialog, nu vă susțineți propriile dumneavoastră proiecte, repet, nu vă interesează. Îmi pare rău că sunteți atât de autosuficienți încât considerați că ceea ce faceți este extraordinar, deasupra oricăror invenții sau declarații asumate", spune Carmen Dan în înregistrarea difuzată de România TV.



Reacția ministrul de interne nu s-a lăsat așteptată. Carmen Dan a declarat, la România TV, că va afla cine a înregistrat-o și cu ce scop.

"Sunt la fel de uimită că o discuţie liberă, o şedinţă ajunge să fie înregistrată. Sunt interesată să aflu şi eu (cine a făcut înregistrarea n.red.) În primă instanţă nu am crezut. A ajuns la mine informaţia ceva mai devreme, imediat după şedinţa de guvern şi in prima instanta am spus ca nu este posibil. (...) Voi face toate verificarile necesare. Eu sunt om al dialogului. Probabil ca asta nu se intelege in acest sistem si probabil ca deranjeaza atunci cand faci lucruri", a spus Carmen Dan, la România TV.