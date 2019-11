STENOGRAME. 1.000 de euro ca să devii handicapat în acte. Filiera mitei la Iaşi

Romeo Bărbăşelu era supranumit de familiile bolnavilor "Sile Cămătaru", scrie zdi.ro. Romeo Bărboşelu, 66 de ani, a fost găsit vinovat de luare de mită şi trafic de influenţă, fapte pentru care a primit o pedeapsă totală de 2 ani şi 8 luni de închisoare cu suspendare.

În rechizitoriul procurorilor se precizează că Bărboşelu a fost membru al Comisiei de evaluare pentru persoanele adulte cu handicap din cadrul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din 2004 şi până în 2015. Această calitate era deţinută deoarece Bărboşelu reprezenta Asociaţia Teritorială a Surzilor din Iaşi, un ONG. Anchetatorii l-au acuzat pe Bărboşelu că, în calitatea sa, „a înţeles să obţină diferite avantaje materiale pentru sine", îndeplinind atribuţiile de serviciu „pentru satisfacerea propriilor nevoi".

Bărboşelu a luat atât bani, până la 1.000 de euro, cât şi diverse produse alimentare pentru eliberarea certificatelor de handicap. Prima faptă este din data de 23 aprilie 2015, atunci când Bărboşelu ar fi acceptat promisiunea sumei amintite pentru „a-i obţine" unui bărbat sănătos certificat de handicap. Bărbat era însă martor sub acoperire, după cum reiese din datele de la dosar. De altfel, din cei 1.000 de euro, individul ar fi primit un avans de 500 de euro.

Bărboşelu ar fi acceptat şi ouă, carne, brânză, sau smântână pentru a ajuta persoane bolnave să obţină certificatele de handicap.

Procurorii au mai interceptat şi mesaje în care Bărboşelu era numit Sile Cămătaru.

13 mai 2015, Bărboşelu vorbeşte cu C.E.

Romeo Bărboşelu: Sărut mâna, nu vreţi să răspundeţi!

C.E: Da... am făcut numai bip, ştiţi, că nu am bani pe telefon!

R.B.: Da, da!

C.E.: Vroiam să vă zic, eu azi, acum am reuşit de-am ajuns de la P., în legătură cu referatul lui L., la....!

R.B: Da, da!

C.E.: Bătrânul ăla..., a lu' domnu vice!

R.B.: Aşa, da, ştiu!

C.E.: Da! Şi are acolo 20 de puncte la neurologie, e bine?

R.B: E bine!

C.E.: Da? Asta-i bun! Mâine duc referatul, duc adeverinţa de la paliatic când merg încolo...!

R.B: Aşa, da, da!

C.E: Da, da! Şi acum....!

R.B.: Şi ouăle de rigoare!

C.E.: Poftim?

R.B.: Ouăle, brânza, smântâna, .....!

C.E.: Ouăle, brânza şi smântâna, .....E Înălţarea acum la noi!

R.B.: Dacă e Înălţarea, atunci vă las!

C.E.: - Da, da, nu, că facem noi rost! Facem să fie bine!

11 mai 2015, Bărboşelu discută cu B.R.

T: Alo!

BR: Da!

T: Alo! Bună seara!

BR: Alo!

T: Sunt T., sunt T., la telefon!

BR: Da! Sărut mâna! Poftim?

T: h...nu, vorbeam cu L., că am adus nişte peşte, şi acum făceam de mâncare! Domnule inspector?

BR: Da!

T: Eu sâmbătă vreau să tai un porc!

BR: Da!

T: Pot să... Puteţi să veniţi să luaţi un picior de porc, aşa, bun, bun, bun? Sâmbătă!

BR: - Dar numai ...mai, foarte dimineaţă, că după aia e ziua lui nevastă-mea sâmbătă şi-s ocupat, am musafiri de la prânz!

T: Ah...! Şi dacă-l tai vineri?

BR: E foarte bine!