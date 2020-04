Interviu senzaţional cu Răzvan Fodor, după ce a câştigat Asia Express: "E ca în Jocurile foamei, doar că nu moare nimeni"

Răzvan a dezvăluit lucruri care nu au fost arătate la TV, din culisele Asiei Express.

"Este un fel de Hunger Games (Jocurile foamei), doar că nu moare nimeni. Aveam și un tracker noi, în caz că ne pierdeam.

Au fost multe lucruri șocante. Am fost într-un trib de canibali, undeva în partea de Nord din Filipine. Ei își țin morții într-un fel de „magazie cu scule”. Își țin acolo bunicii, părinții și îi scot undeva pe verandă, mai stau cu ei, le dau ofrande. N-am văzut, dar am văzut criptele, dar nu poți să dai așa ceva pe post. Pe la unele case, mai era înfipt câte un craniu în gard. Cum să nu te șocheze astfel de lucruri

Într-o zi am fost mușcat de niște viermi, am avut picioarele pline de răni. Asta nu a fost pe TV.", a declarat Răzvan Fodor într-un interviu pentru Paginademedia.ro.

"Programul zilei: Mă trezeam în jur de 5:30 și îl mai lăsam pe Sorin un sfert de oră. Cameramanii veneau pe la 6:00-6:30.

Aveam și reporterul și operatorul, iar pe la 6 și ceva primeam mesaj de la Gina.

Drumurile de acolo sunt foarte înguste, foarte proaste și nemarcate în Filipine.

Pe la 5 seara se oprea jocul și eram nevoiți să ne găsim cazare. Cel mai mult ne-am întins până la 12 noaptea să găsim cazare.

După se făceau interviurile, în care povesteai ce ai făcut peste zi. Erau foarte obositoare", a mai declarat câştigătorul sezonului 3 Asia Express.

Sorin Bontea şi Răzvan Fodor, primele declaraţii după ce au câştigat premiul de 30.000 de euro

"Nu ai cum aşa ceva. Am rămas cumva uimit şi spuneam ca prostul . Am vrut să plec demult acasă şi să mă predau. Nu ştiam ce caut eu aici şi uite, am câştigat.

Asia Express m-a învăţat un lucru, există o a doua zi. Dacă cineva vrea să înţeleagă ce am zis eu acum, să se uite la sezonul 3, Asia Express", a spus Bontea.

"Nu ştiu, nu ştiu ce să zic. Sare ăsta (n.r Bontea) pe mine, am căzut pe jos", a completat Fodor.

Finala a arătat o luptă strânsă, însă cele două echipe au mărturisit că în realitate a fost vorba de un decalaj dee 20-30 de minute.