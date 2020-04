CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020: Povestea de iubire dintre Speak şi Ştefania. Cum s-a cunoscut cuplul care urmează să se căsătorească

Cum a început, de fapt, relația dintre Speak și Ștefania

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020: În octombrie 2016, Speak și Adelina Pestrițu și-au spus adio, după doi ani și jumătate de relație. Cei doi s-au mutat împreună la numai o lună de relație, iar mulți îi vedeau ca pe cuplul perfect. Iată că lucrurile nu au evoluat în direcția în care credeau unii, iar cei doi s-au despărțit.

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020: Speak a suferit mult după despărțirea de Adelina Pestrițu, însă, după un an, soarele a ieșit pe strada sa. S-a îndrăgostit de Ștefania, alias Libelula. Aceasta a apărut în videoclipul său, dar a avut și colaborări muzicale cu acesta.

Speak a povestit că el a făcut primul pas și că, mai mult decât atât, cu Ștefania se simte în largul său, așa cum nu s-a mai simțit cu nimeni altcineva.

”Eu am făcut primul pas în a ne cunoaște, deși eu sunt mai timid. Am fost și eu bărbat o dată. Atunci când îți propui să te combini, nu se întâmplă nimic. Lasă să se întâmple. Pot să îi zic orice partenerului. E prima oară în viața mea când pot să fac asta. Nu m-am simțit niciodată mai în largul meu”, a povestit Speak.

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020: Cei doi s-au cunoscut în urma unei colaborări pentru piesa ”Libelula”. După ce s-au distrat și au început să petreacă mult timp împreună, Speak și Ștefania și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt, astfel încât au luat decizia de ase cunoaște mai bine. Totodată, cei doi au început să își facă și declarații frumoase în mediul online, ceea ce a fost și un semn clar pentru fani.

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020: Totodată, experiența din cadrul emisiunii Asia Express i-au unit și mai mult pe cei doi, cuplul a dat dovadă de iubire fiind alături mereu unul de celălalt la bine și la greu. Această experiență le-a dovedit că sunt de nedespărțit și pot face față în continuare problemelor.

Amintim că Speak și Ștefania s-au calificat în finala sezonului 3 de la Asia Express, alături de echipa formată din Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor.

Speak a cerut-o în căsătorie pe Ştefania la Asia Express

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020: Speak şi Ştefania sunt împreună de ceva vreme şi chiar au declarat de mai multe ori că îşi doresc un copil, însă nu au spus nimic de vreo căsătorie. Cântăreţul şi-a uimit iubita, dar şi telespectatorii cu o cerere în căsătorie.

Speak s-a așezat în genunchi, cu inelul în mână și a întrebat-o pe Ștefania dacă vrea să fie soția lui. Tânăra, plângând, a acceptat și și-a pus singură inelul pe deget.

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020: Speak a povestit apoi că a hotărât încă înainte de a pleca în Asia să facă acest gest acolo, a cumpărat inelul, pe care l-a purtat cu el în bagaj timp de 5 săptămâni.

”Nu vreți să știți câtă grijă am avut, cum l-am dosit. Știau că îl am asupra mea, cei din producție, Sorin Bontea și Răzvan Fodor. Inițial, am zis că-i dau inelul chiar când vom fi eliminați, ca să îndulcesc momentul, însă citirea scrisorilor partenerilor mi s-a părut portivită și am decis atunci să fac gestul”, a povestit Speak.

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020: Ștefania se bucură de succes în muzică, dar și în mediul online, fiind foarte apreciată pe rețelele de socializare, aproape la fel de mult ca iubitul ei. Cei doi s-au pregătit intens pentru experiența Asia Express, chiar dacă pentru Speak a fost mai greu să se hotărască, Ștefania fiind cea care și-a dorit inițial să concureze în reality-show-ul de la Antena 1.

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020: Cristina Ștefania s-a născut în Galați, unde a studiat la Liceul de Arte «Dimitrie Cuclin», loc unde s-a format profesional. Este unicul copil al unui cuplu tânăr și open-minded, cu care artista a putut vorbi dintotdeauna deschis despre orice. ”Sunt singură la părinți, deoarece eram foarte posesivă cu părinții mei. Dorința de a fi singură la părinți îmi aparține, iar ei au respectat asta”, declara ea, în urmă cu ceva timp.

Tot ea declara în urmă cu ceva vreme faptul că a avut o copilărie foarte frumoasă și că a fost un copil cuminte care nu a creat probleme.

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020: Cristina Ștefania a ales să se mute în București în anul 2015, pe vremea când dansul era marea ei pasiune și ceea ce a ghidat-o spre Capitală, loc unde avea să lucreze cu cei mai cunoscuți coregrafi din România, dar și unde a reușit să colaboreze cu artiști consacrați, precum INNA, în videoclipul Ruleta. Ea a mai colaborat și cu alți artiști precum Smiley, Randi și Elena Gheorghe.

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020: Speak şi Ştefania şi-au pierdut cumpătul la Asia Express şi au început să ţipe unul la celălalt. Bineînţeles, din cauza tensiunii, care a ajuns la cote maxime, cei doi şi-au adresat cuvinte grele şi au fost la un pas de bătaie.

Ştefania: Nu suntem ultimii, suntem penultimii.

Speak: Hai să mergem, lasă astea! Gata, vrei să-ţi car eu ăsta?

Ştefania: În loc să-mi *** starea, fii ăla care nu mi-o ****, pentru că tu când ai starea nasoală, eu tac şi sunt lângă tine, e ok!

Speak: Dar fă-te măh de c***t dacă vrei...

Ştefania: Tot eu, boss, tot eu mă fac de c***t. Încearcă să fii cu mine, dacă eu sunt leşinată.





Speak: Ce să-ţi fac? Ce să-ţi fac? Eşti nebună la cap? Ce să-ţi fac eu ţie? O să fie bine? N-o să fie bine... Şi eu sunt obosit, nici eu n-am chef.

Ştefania: Dar tu, de când am plecat de acasă, eşti obosit.

Speak: Dar nu înţeleg... care e poblema ta? Ce p**a mea, mă tragi la răspundere de când sunt obosit?

Ştefania: Boss, mă iau nervii, de-ţi dau cu ochelarii ăştia în cap. Gata, lasă-mă, că mă enervezi!

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020: "Nu suport să pierd în niciun fel, nu suport să fiu pe locul 2. Dar, aici, nu suntem de locul 1, dar măcar de locul 3. Eu deja aveam o cădere nervoasă şi am avut o criză. Ăla a fost momentul meu de repulsie totală faţă de zilele de când suntem în Asia Express şi sunt puţine. Aprob faptul că este nasol în anumite locuri, că igiena nu există, că ne stresează anumite lucruri, ok, dar sunt momente când izbucnesc foarte tare, ca în cel de astăzi", a declarat Ştefania.

Ce au spus Speak și Ștefania despre aventura Asia Express

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020: „Asia Express este pentru mine o considerabilă ieșire din zona de confort. O să văd exact care-mi sunt limitele și sper să mi le și depășesc. Ca să fiu sincer, nu sunt prea nerăbdător să înceapă… Număr zilele și nu știu cum să mai trag de ele, nu dorm bine, visez urât, mă gândesc la ce-i mai rău, dar totodată știu că îmi fac eu prea multe filme. Mă cam sperie partea de igienă și faptul că trebuie să ne găsim constant cazare. Una peste alta, sunt convins că va fi experiența vieții mele”, a declarat Speak înainte de a pleca în Filipine.

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020: „Asia Express înseamnă o mare încercare, dar și o super provocare. Sunt convinsă că vom avea nervii întinși la maximum. Eu, spre deosebire de Ștefan, sunt foarte nerăbdătoare să înceapă cursa, dar cred nu știu încă în ce mă bag.

Ce mă sperie în momentul de față e faptul că voi fi ruptă de casă o perioadă și mi-e groază când mă gândesc că nu o să mănânc când am eu chef…și eu am chef non-stop de mâncare. Aaaa, și partea cu lipsa de somn va fi destul de complicată dar… să înceeeeaapă Asia Express!”, a completat și Ștefania.