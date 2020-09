Învăţătoare la o şcoală din Bucureşti: "Am copii care au pierdut sfârşitul anului trecut. Nu ştiu să scrie şi să citească"

"Am si copii slabi care au pierdut sfarsitul anului trecut si nimeni nu a avut grija ca ei sa invete. Unul dintre copiii pe care ii am eu in clasa a-II-a nu este in stare nici macar sa scrie "a" mic. I-am facut fisa pentru ca am observat ca are probleme, ea nefiind in stare nici sa isi spuna numele. Cand m-am apropiat de ea, si-a bagat barbia in piept ca si cum as fi vrut sa o lovesc. Acum are curaj sa vorbeasca, dar nu poate spune o propozitie cursiv. Pentru ea si pentru alti cinci elevi care inca nu stiu sa scrie cum trebuie trebuie sa gasesc o solutie sa recupereze", a declarat învăţătoarea.

Atunci când şcoala a fost întreruptă în luna martie, din cauza pandemiei, învăţătura s-a oprit pentru acei elevi. "Este evident ca nimeni nu a avut grija de ei, nu au mai facut absolut nici un exercitiu cu parintii. Am doua treimi din copii care citesc foarte bine, pentru clasa a-II-a, si de cealalta parte ii am pe cei sase de care nu s-a ocupat nimeni si care au uitat si literele pe care le-au invatat in prima parte a clasei I. Desi ei nu stiu nimic, invatatoarea de atunci a trebuit sa ii treaca, pentru ca asa a venit ordinul atunci", a mai spus învăţătoarea.

Pentru a-i aduce pe cei din clasă la acelaşi nivel, învăţătoarea va trebui să lucreze diferenţiat cu două părţi din elevi.

"Acum, vorbesc cu anumiti invatatori si cei care pot sa imi cedeze anumite ore pentru a-i invata pe acestia ce au pierdut in toata aceasta perioada. Am luat o ora de sport, am luat ora de abilitati practice, am luat orele care sunt mai putin esentiale si fac cu ei exercitii simple de matematica si lectii de citire si scriere", a mai spus dascălul.

Citeşte şi: Orban, despre profesorii care refuză să predea online: "Nu pot să-mi imaginez! Vom lua măsurile legale care se impun"