Inventatorul Noviciok cu care a fost otrăvit Navalnîi: "Şi dacă va fi salvat, e greu de spus care vor fi consecinţele pe termen lung"

Vladimir Uglev a ajuns în atenţia presei în urmă cu câteva zile, fiind cercetătorul care a inventat neurotoxina cu care a fost otrăvit Aleksei Navalnîi, opozantul lui Putin.

Omul de ştiinţă rus, în vârstă de 73 de ani, a vorbit în exclusivitate pentru Libertatea despre proiectul sovietic secret Noviciok.

"Noviciok, mai precis substanța A-230, aparținând clasei amididofluorofosfonat, a fost descoperit în 1972 de Peter Kirpichev. În 1975, după ce am absolvit Institutul de Tehnologie Chimică din Moscova, numit după D.I. Mendeleev, am fost trimis să lucrez în Shikhany și am intrat în grupul lui Kirpichev", a povestit Vladimir Uglev pentru Libertatea.

Omul de știință își amintește că, după numai câteva luni, contribuia deja la dezvoltarea a doi agenți neurotoxici, care ulterior aveau să fie cunoscuți sub numele generic de Noviciok.

"În decembrie 1975, au fost gata primele mostre de A-234 și A-232. Se poate spune că am fost la locul potrivit, la momentul potrivit", a explicat acesta, fiind conștient că "sute de mii de oameni ar fi putut muri din cauza a ceea ce am produs eu".

La aproape trei săptămâni după ce opozantul lui Vladimir Putin a fost atacat cu agentul neurotoxic Noviciok, Rusia continuă să nege otrăvirea lui Aleksei Navalnîi. Dar omul care a participat la programul secret al Uniunii Sovietice în anii '70 și '80 spune că are încredere în cercetătorii germani, cei care au anunțat că Navalnîi a fost otrăvit.

"Din câte știu, nu există un antidot eficient pentru Noviciok, dar metodele de tratament au fost probabil dezvoltate de specialiștii englezi și aplicate în tratamentul lui Serghei Skripal. Sper că Aleksei va fi salvat, dar este greu de spus care vor fi consecințele pe termen lung", a adăugat Vladimir Uglev.

"Eu am încredere în specialiștii germani. Dacă ei spun că au găsit urme de Noviciok în probele de piele, în sânge, în urină, pe sticla din care a băut, pe haine, atunci, acest lucru indică în mod clar că s-a folosit Noviciok", a afirmat omul de știință Vladimir Uglev pentru Libertatea.