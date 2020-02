Investiţie de zeci de mii de euro pentru o toaletă şi o centrală nefuncţională. Raportul de recepţie a lucrărilor semnat de un mort

În anul 2016, administrația comunei Maia a accesat o investiție în valoare de 100.000 de euro pentru modernizarea unui corp de clădire în curtea şcolii din localitate. Cu toate acestea, la doi ani şi jumătate de la începerea lucrărilor, aproximativ 200 de copii tremură de frig. În plus, din aceşti bani trebuia montatată o centrală termică şi construită o toaletă, care nici în ziua de azi nu funcţionează.

"Spre nefericirea noastră, am avut un constructor care a avut probleme. El a început bine, că de-aia i-am și prelungit contractul de execuție după ce au trecut cele 6 luni! A făcut modernizarea la școală, a schimbat lambriurile, a pus tâmplărie exterioară. Dar apoi nu mai știu ce s-a întâmplat. Eu am dat dispoziție unui angajat de la Achiziții, Ion Lemăndroi, să urmărească lucrările și să completeze cartea tehnică până în noiembrie 2019, când era programată recepția finală. E drept, a fost o dispoziție verbală, recunosc.Dar, mai mult m-a încurcat decât și-a făcut treaba! De-aia i-am și sigilat biroul și nu l-am mai lăsat să intre până nu se lămuresc lucrurile.Acum a venit cineva de la Poliție de la Urziceni și ne cere actele, suntem în anchetă.Dar eu nu am nici cea mai mică teamă și nu am nimic să îmi reproșez. Abia aștept să mă cheme la Parchet!" , susţine primarul comunei.

Lucrările la noua centrală nu au fost finalizate din cauza unor probleme în ceea ce priveşte plata. În opinia constructorului lucrările sunt finalizate, iar centrala termică este funcţională, în realitate la toaletă este încă şantier, iar centrala nu a fost niciodată folosită.

Primarul comunei a fost chemat la Parchet pentru declaraţii din cauza unei reclamaţii. Edilul trebuie să explice cum a cheltuit banii şi cum a fost posibil ca raportul de recepţie a lucrărilor să fie semnat de un dirigente de şantier, care la momentul când şi-a pus semnătura pe documete era mort de o săptămână.