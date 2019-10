Ioan Căprariu, preşedintele Casei de Pensii, dezvăluie detaliile celui mai complex proces de majorare a pensiilor VIDEO

"Prin intarea în vigoare a legii la data de 1 oct 2018 ne dadea termen 1 an de zile sa recalcuelez pensiile. Rezultatele dupa aproape un an: 81 mii recalculate, platite 76 mii şi urmează ca si ceilalti sa primeasca diferenta. Mai pot aparea si alte dosare. E posibil sa fi scapat dosare, dar ii indrumam pe acei pensionari care considera ca trebuie sa fie recalcualti, vor fi inregistrati si vor primi un raspuns. Domnul ministru a precizat modalitatea de a isi verifica fiecare pensionar dosarul. Sa se uite la capitoul G din decizia de pensie. Majorarile in medie au fost cam de 700 lei, am avut si cu 200 si cu 1.000 lei", a spus Ioan Căprariu.

Şeful Casei de Pensii a precizat că instituţia are nevoie de până la 500 de persoane pentru a asigura funcţionarea sistemului. Nu avem niciun motiv sa ne gandim la plata pensiilor. Nefintarea platii pensiilor e ultimul lucru care se intâmplă intr-un stat. Adica orice s-ar intâmpla, pensiile s-ar plati, categoric da.

