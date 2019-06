Ioan Mircea Paşcu, mesaj ironic la adresa candidaturii lui Ştefănescu: Un pas mic pentru el, un pas mare pentru ... reformarea PSD

”Le multumesc colegilor mei din Organizatia PSD sector 1 ! Astazi au votat o rezolutie privind sustinerea candidaturii mele la functia de secretar general PSD ! Am spus DA si voi intra in competitie la Congres ! Sperăm cu totii la o competitie corectă, colegială şi in folosul PSD! Să fim uniti, curajoşi şi loiali unor principii pentru care am fost votaţi de milioane de români! Doamne ajută!”, a scris Ştefănescu vineri pe Facebook.



Fostul europarlamentar PSD Ioan Mircea Paşcu preia postarea lui Codrin Ştefănescu şi adaugă propriul comentariu: ”Un pas mic pentru Ştefănescu, un pas mare pentru ... reformarea PSD!? La mai mare, vorba aceea, din “victorie” în “victorie”, până la înfrângerea finală!”.



Imediat după condamnarea lui Liviu Dragnea, Comitetul Executiv al PSD a decis înlocuirea lui Codrin Ştefănescu în funcţia de secretar general al PSD cu Rodica Nassar.



Congresul PSD se va reuni în 29 iunie pentru alegerea noii conduceri a partidului.