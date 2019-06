Ioana Ginghină şi Alexandru Papadopol au divorţat. "Sunt fericită că am rezolvat totul în mod civilizat"

"Am fost astăzi la notar și am divorțat de comun acord. Toate discuțiile au fost civilizate. Am stabilit custodia comună a Ruxandrei. Într-adevăr, a durat două ore sa discutăm programul de vizitare a fiicei noastre și toate celelalte condiții ale custodiei.

Citeşte şi ŞOC ÎN SHOWBIZ. Un cunoscut prezentator TV de la noi DIVORŢEAZĂ. Soţia îl acuză de AGRESIUNE

Unde va petrece Ruxi Crăciunul, Paștele și vacanțele. În privința pensiei alimentare, am stabilit o sumă generoasă. Tatăl ei o va sprijini și de acum încolo foarte mult. Nu am putut face partajul bunurilor comune tot în cadrul acestei întâlniri, întrucât nu avem finalizate toate actele pentru casa pe care am construit-o împreună, printre care și intabularea. Din discuții, partea lui din proprietate îi va rămâne Ruxandrei. Urmează să ne întâlnim sa rezolvăm cu actele și apoi vom rezolva partajul bunurilor comune tot la notar. Sunt fericită că am rezolvat totul în mod civilizat, la notar, și sunt sigură că vom rămâne într-o relație amiabilă, iar timpul va rezolva toate problemele. Nu am păstrat numele Papadopol, ci am revenit le cel de dinainte de căsătorie - Ginghină", a declarat Ioana, fostă Papadopol, potrivit click.ro. Conform procedurii, cei doi au la dispoziție un termen de 30 de zile, timp în care se pot răzgândi. Abia peste o lună se va pronunța definitiv divorțul.