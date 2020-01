Ioana Petrescu: "Dividend pentru fiecare român", o soluţie pentru a combate sărăcia în România

Din păcate, trebuie să admitem că suntem săracii Europei. Cu toate beneficiile aderării la UE și cu măsurile sociale adoptate până acum, nu am evoluat prea mult. La 13 ani de la aderare, conform INS, rata sărăciei a scăzut doar cu 1,1pp, de la 24,6% din totalul populației, la 23,5%. România se află pe locul doi în topul țărilor cu cel mai mare grad al riscului de sărăcie, imediat după vecina noastră Bulgaria, cu un procent al populației sărace cu mult peste media europeană de 17,1%. Media copiilor și bătrânilor săraci din România e de 32%, cu aproape 50% mai mare decât media europeană, conform Eurostat, în timp ce 19% dintre angajați se află în risc de sărăcie.

Deși pare că suntem conștienți de aceste lucruri, continuam să vorbim despre măsurile necesare pentru a combate sărăcia în fiecare zi, fără să trecem la fapte. Mai mărim pensia minimă de la 704 lei la 775 lei? Dublam alocația de la 150 de lei la 300 de lei pentru copiii între 2 și 18 ani? Mai tăiem taxe, deși avem printre cele mai mici taxe din UE și colectam de la populație cele mai mici venituri bugetare ca procent din PIB din UE? Conform ultimelor date Eurostat, România colectează de la populație doar 32,3% din PIB, în timp ce media europeană este de 45,1%.

Albert Einstein definește nebunia astfel: „Definiția nebuniei este de a face același lucru de mai multe ori și a te așteaptă la rezultate diferite.” Așa pare că procedam și noi în acest caz. E clar că trebuie să schimbam regulile. Trebuie să înțelegem că legile sunt învechite și că ne țin prizonieri într-un sistem social falimentar care ne-a adus la coada Europei. Este momentul să discutam serios despre introducerea unui venit minim garantat în România.

1500 de lei pentru fiecare român

Trebuie să gândim problema sărăciei din altă perspectivă, „think outside the box”, cum spun americanii. De ce nu ar acorda statul 1500 de lei netaxabili fiecărui adult român care trăiește în România? Un dividend pentru fiecare român. Pare o nebunie, nu? Nu este o idee nouă. În America, atât democrați și republicani au venit cu idei similare. Democratul Andrew Yang, candidat la funcția de președinte al SUA, propune 1000 de dolari pentru fiecare american, o sumă pe care o numește „dividend de libertate”, adică să ai libertatea să faci ce dorești și să nu te preocupe nevoile zilnice. Richard Nixon, un președinte republican de această dată, propunea în 1962 un venit anual garantat pentru familii cu copii de 1600 dolari, adică 10000 dolari în moneda actuală. Un membru democrat al Camerei Reprezentanților, Rashida Tlaib a propus în iunie anul trecut un program BOOST, care ar acorda 3000 de dolari americanilor care câștigă mai puțin de 50000 de dolari pe an.

