Iohannis a promulgat legea ce prevede scutiri de la plata impozitelor pentru persoane persecutate din motive etnice

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii referitoare la modificarea Codului fiscal în sensul scutirii de la plata unor impozite locale a persoanelor persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, în 18 septembrie. Potrivit proiectului adoptat, nu se datorează impozit/taxă pe clădiri, pe teren şi pe mijloacele de transport pentru clădirea şi terenul aferent folosite ca domiciliu, precum şi pe mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată prin Legea nr. 189/2000. Scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii către copiii acestor categorii de beneficiari.

