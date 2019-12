Ion Ştefan: Am găsit un minister al familiei, care gravita în jurul lui Shhaideh, în jurul lui Liviu Dragnea

Ion Ştefan a declarat, miercuri seară, la B1 TV, că a găsit în Ministerul Lucrărilor Publice oameni care ”au gravitat” în jurul lui Liviu Dragnea şi Sevil Shaideh.

”Am găsit un minister al familiei. Ministerul Lucrărilor Publice e un minister al celor care au gravitat în jurul PSD, în jurul lui Shhaideh, în jurul lui Liviu Dragnea. Cine venea în biroul meu, a patra propoziţie era «eu sunt...» sau «dânsul este adus de... Shaideh», «dânsul este de la Teleorman». Acest lucru a durat două săptămâni, până când am spus «Stop! Opriţi-vă, nu mai vreau să aud aşa ceva!». Eu constat că în Ministerul Lucrărilor Publice nu s-a realizat vreodată vreun concurs la care să poată participa şi tineri din România, care au fost la şcoală, care s-au pregătit. Totul cred că a fost trucat de-a lungul timpului. Nu am auzit ca cineva să fi intrat în Ministerul Lucrărilor Publice ca urmare a unui concurs, pe merit. Constat mai nou că în minister sunt 12 familii - soţul la Direcţia, doamna la Servicii”, a declarat Ion Ştefan.

Ministrul spune că, în doar o oră şi jumătate, a convocat Colegiul Ministerului, lucru care nu s-a mai întâmplat de 12 ani.

De asemenea, Ştefan a precizat că a făcut restructurări.

”Am anunţat şi voi duce la bun sfârşit ce am anunţat, că voi realiza o primă restructurare a ministerului. Am redus cu 30% linia politică a ministerului. Erau 10 politicieni care conduceau ministerul, şase secretari de stat, şi patru subsecretari de stat. Vom reduce cu 30% posturile de conducere, erau 97 de astfel de posturi de conducere. Totodată, au fost tăiate 25% dintre posturile de execuţie”, a anunţat ministrul.

Întrebat cât câştigau directorii din minister, Ion Ştefan a răspuns: „Întrebarea dumneavoastră e corectă. Cât câştigau, nu ce salariu au. Mulţi dintre angajaţii ministerului, în afară de salariu, mai au şi alte venituri, din participarea la Consilii de Administraţie, din participarea ca lectori în diferite programe, proiecte europene. Vorbim de zeci de mii de lei”.

Ministrul Lucrărilor Publice: Pentru o plată, avem nevoie de 14 semnături în minister

Ministrul Lucrărilor Publice, Ion Ştefan, a anunţat, miercuri seară, că a solicitat să afle de câte avize este nevoie pentru un proiect şi a spus că doar pentru un ordin de plată e nevoie de 14 semnături.

”Aş vrea să înţelegeţi că e foarte mult formalism. Pentru un ordin de plată, pentru o plată, avem nevoie de 14 semnături în minister. Am rugat colegii să verificăm un proiect, fie o şcoală, o grădiniţă, un drum asfaltat, să vedem de câte semnături avem nevoie de la momentul când am făcut primul pas pentru un asemenea proiect. Câte avize avem nevoie, cât timp ne ia etc, să le arătăm românilor de câte semnături avem nevoie şi câte persoane sunt implicate în acest proces de realizare a unui obiectiv”, a declarat Ion Ştefan, la B1TV.

Ministrul Lucrărilor Publice a mai spus că sunt mulţi care lucrează la un proiect, iar la final lucrarea e realizată de un constructor cu o mai slabă pregătire.

”O să rămânem uimiţi să vedem cât de mulţi sunt cei care bifează şi pun câte o ştampilă sau lucrează la un asemenea proiect, iar la final lucrarea respectivă este realizată de un constructor şi un angajat cu mai puţină pregătire şi drumul în loc să aibă 4,5 metri o să aibă numai grosimea de 15 cm şamd. Deci ne acoperim fiecare dintre noi cu câte o hârtie. Disipăm responsabilitatea şi o să constatăm că la urmă nu e nimeni vinovat. În România, de 30 de ani, nu e nimeni vinovat”, a afirmat Ion Ştefan.

Ministrul a spus că în minister ”încă se plimbă dosarele cu căruciorul” şi îşi doreşte ca toţi angajaţii să aibă semnături electronice.