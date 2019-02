Ion Ţiriac, cel mai bogat român, va da un nou tun. Ce proiect uluitor pregăteşte în România

Este vorba despre un turneu de băieţi care ar urma să aibă loc la Cluj, scrie capital.ro.

"Vreau să cumpăr anul asta un turneu de tenis. Dacă este un turneu indoor, se joacă la Cluj. Am vorbit cu Boc, are sală, are de toate. WTA face o nouă serie de turnee. Va fi cu premii de 1 milion de euro. Sunt 4 turnee, iar eu vreau să cumpăr unul dintre ele, care să fie la o dată bună", a spus Ţiriac la începutul lui februarie.

Ce spune Ilie Năstase despre proiect?

"Din câte am înţeles va fi un turneu de băieţi la Cluj, în sală. Şi la Bucureşti ar trebui să fie, dar mai vedem. Depinde de Primării la Bucureşti. Şi eu, şi domnul Ţiriac, şi domnişoara Halep am făcut mai multe, ne-am bătut cu mulţi, dar nu am putut. Cei care vin, după ce murim noi, să se lupte cu cei care vor, cu Primăria, cu cei care vor ei", a declarat acesta, luni, la ProSport.

Încă nu s-a stabilit peroada în care se va desfăşura, dar românii vor avea ocazia să vadă marile vedete ale tenisului.

Despre acest proiect a vorbit şi Emil Boc.

"Am discutat cu domnul Ţiriac şi mi-am arătat deschiderea pentru un asemenea demers şi să contribuim cu ceea ce putem. Primăria nu are cum să organizeze un asemenea turneu, dar o bună parte de infrastructură de profil o putem asigura. Avem Sala Polivalentă, dar mai există Sala "Horia Demian", baza de tenis Winners, mai este o sală a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, care poate fi folosită pentru antrenamente. Chiar şi Sala Polivalentă mai are o sală de antrenament. Rămâne ca astrele să se alinieze pentru aducerea unui asemenea turneu", spunea la acea vreme Emil Boc.