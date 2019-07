Ion Ţiriac, un nou ATAC GROSLOAN la adresa Serenei Williams. Miliardarul român A JIGNIT-O GRAV

Ion Ţiriac numit-o "băbuţă" pe marea campioană într-un interviu acordat pentru ProSport.

"Chit că băbuţa aia (n.r. - referire la Serena Williams) are 36 de ani sau 37, pentru tenis nu este foarte tânără. Să o spunem pe aia dreaptă, mai are şi kilogramele pe care le are, dar atunci când o rade, nici nu poţi să spui altfel pe româneşte, mingea se duce de două ori mai repede ca la oricare alta. Acum, dacă o mişti de două ori, nu mai ajunge, asta este sigur", a spus Ion Ţiriac.

Simona Halep, prima reacţie după calificarea în finală la Wimbledon 2019

Miliardarul român l-a lăudat pe Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, despre care a spus că este unul dintre puţinii tehnicieni de voloare din tenis.

"Simona are un antrenor şi acum, este un român şi este în semifinale la Wimbledon (n.r. - interviul a fost publicat înainte de calificarea în finală). Vorbeşte şi cu Darren. În cartea mea, dar cu alte adrese, Darren este unul dintre foarte puţinii care cred că ştie ceva despre tenis. Vă dau un singur exemplu, acum două zile, domnişoara Simona Halep îmi spune: "Am bătut-o pe asta, dar am servit al dracului de prost. M-am dus şi m-am antrenat imediat după ce am terminat, m-am dus să servesc". I-am spus: "Întreabă-l pe Darren ăsta, nu este el acolo, dar te vede pentru că îţi comentează meciurile. Eu aş arunca mingea mai jos". "Vai de mine şi de mine, asta mi-a spus acum o oră şi el". Sunt nişte lucruri pe care unul, într-adevăr, le pipăie şi le vede. Dar cineva apoi trebuie să le implementeze. Eu nu cunosc nicio altă implementare la sport decât repetiţia. Adică, acel lucru trebuie să-l respecţi de 1.000 de ori. După ce ai făcut asta, poţi să pretinzi că mingea trebuie să se ducă acolo. Jocul pe iarbă este ceva mai repede, deplasarea pe iarbă este puţin diferită. Dar fata asta are un talent ieşit din comun", a afirmat Ion Ţiriac.

Simona Halep, 7 WTA, s-a calificat, joi, în finala de la Wimbledon 2019, după ce a trecut cu 6-1, 6-3 de Elina Svitolina, 8 WTA. În finală, românca o va întâlni pe învingătoarea partideo Serena Williams- Barbora Strycova.