Ion Ţiriac primeşte o LOVITURĂ TERIBILĂ de la Guvernul Orban. Totul a plecat de la BANI

Comisia de evaluare din cadrul MTS, intrunita in perioada 20-31 decembrie 2019, a analizat cererile depuse la sediul ministerului, stabilind ca federatiile de tenis, aikido, go, hochei pe iarba si pescuit sportiv nu indeplinesc conditiile de eligibilitate pentru finantare in 2020.

Cele 63 de federatii eligibile sunt urmatoarele: Aeronautica, Alpinism si escalada, Arte martiale, Atletism, Automobilism sportiv, Badminton, Baschet, Baseball si softball, Bob si sanie, Box, Bridge, Bowling, Canotaj, Chanbara, Ciclism, Comitetul National Paralimpic, Culturism si fitness, Cricket, Dans sportiv, Darts, Ecvestra, Fotbal tenis CAJ, Gimnastica, Gimnastica ritmica, Haltere, Handbal, Hochei pe gheata, Judo, Kaiac-canoe, Karate, Karate kyokushin IKO 2, Karate traditional, Karate WUKF, Karting, Kempo, Lupte, Modelism, Motociclism, Natatie si pentatlon modern, Oina, Orientare, Pangration athlima, Polo, Popice, Powerlifting, Radioamatorism, Rugby, Sambo, Schi biatlon, Scrabble, Scrima, Sportul pentru toti, Squash, Sah, Taekwondo ITF, Taekwondo WT, Tenis de masa, Tir cu arcul, Tir sportiv, Triatlon, Volei, Yachting, Wushu kungfu.

Ionut Stroe, ministrul TS, s-a intalnit deja cu o parte din reprezentatii federatiilor sportive nationale ale caror cereri de finantare depuse la Ministerul Tineretului si Sportului au fost declarate eligibile. Ulterior, va avea loc o intalnire si cu reprezentantii federatiilor ale caror cereri de finantare au fost declarate ca fiind neeligibile pentru a se discuta cum pot fi indeplinite normele legale de primire a finantarii.

Federația Română de Tenis nu mai are finanțare de la buget din 2018 din cauza unor problemele de natură legală.

"Îmi pare nespus de rău că există în momentul de faţă federaţii sportive neeligibile la finanţarea acordată de stat. Noi ne dorim ca Federaţia Română de Tenis şi celelalte care nu şi-au rezolvat până acum unele probleme de natură juridică să vină la finanţare. Suntem deschişi pentru că ne dorim pentru publicul iubitor de sport din România ca aceste federaţii să beneficieze de finanţare de la stat. În ceea ce priveşte situaţia de la FRT cred că există un termen apropiat în procesul în care se găseşte şi sper să se lămurească lucrurile pentru a-i avea şi pe ei parteneri aici", a declarat Ionuț Stroe.