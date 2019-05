Ion Ţiriac, prins într-un SCANDAL MONSTRU. "E cel mai mare dezastru din istorie!"

Ion Tiriac spune ca noua competitie reprezinta un adevarat dezastru pentru tenis.

"E cel mai mare dezasatru din istoria tenisului! Va fi o gluma! Acest sport este gata, s-a terminat cu el! S-a zis cu sportul, acum este o industrie, doar pentru bani. Ce vor ei sa faca nu exista! 18 echipe adunate intr-o singura echipa, cu meciuri de trei seturi, ce inseamna asta? Totul doar pentru ca cineva vrea sa faca bani!", a spus Ion Tiriac.

Ion Tiriac a reactionat dupa ce Federatia Internationala de Tenis a modificat formatul Cupei Davis, dupa 118 ani. Astfel, incepand cu acest an, competitia se va desfasura sub forma unui turneu pe durata unei saptamani intr-o locatie neutra, in luna noiembrie. In locul meciurilor de cinci seturi s-a introdus un sistem nou cu cel mai bun din trei seturi.