Ionuţ Dolănescu şi soţia lui, Doiniţa, infectaţi cu Covid-19: "Şi eu am făcut parte din sceptici, dar iată că virusul există"

„Stam cuminti in casa de 5 zile, respectam legislatia. Si eu am facut parte din sceptici, dar iata ca virusul exista, trebuie tratat cu seriozitate, trebuie sa ne protejam si e mai bine sa nu luam decat...

Eu am noroc ca am o forma usoara, nu am avut febra, sotia mea si-a pierdut gustul si mirosul”, a declarat Ionuț Dolănescu.

Artistul a spus că s-a testat pentru că urma să plece într-un concert în SUA.

Ionuţ Dolănescu s-a înscris în PSD