Ionuţ Negoiţă vrea să vândă Dinamo. Reducere specială pentru Mircea Rednic: jumătate de preţ!

Ionuţ Negoiţă aşteaptă răspunsul lui Mirea Rednic, aflat în recuperare după o intervenţie chirurgicală.

"I-am făcut ofertă scrisă lui Rednic. La câteva zile după ce l-am demis, după ce am văzut dorinţa fanilor, am zis că sunt de acord fără discuţie să renunţ la Dinamo. Rednic să se întoarcă, dar cu o condiţie: să cumpere clubul. Dau Dinamo la jumătate de preţ faţă de ce am discutat acum ceva timp şi la un sfert de preţ faţă de cât am investit. Rednic nu mi-a răspuns încă, am înţeles că a avut şi o intervenţie medicală. Sunt două variante: 51% - 3 milioane sau 67% - 3,8 milioane. Restul de procente rămân la mine. Dar nu am o problemă să le tranzacţionez şi pe ele", a spus Ionuţ Negoiţă.

Ionuţ Negoiţă a precizat că a discutat cu suporterii: "Am vorbit şi cu unul dintre liderii galeriei, i-am prezentat situaţia. I-am spus să vorbească şi ei cu Rednic. Treaba e foarte serioasă, nu sunt vorbe, nu e praf în ochi. Oferta e plătibilă în tranşe anuale, astfel încât să îi rămână lui Rednic bani să investească şi în club. Pentru că pe mine mă interesează această formaţie. După ce că cer doar 3 milioane de euro, ofer şi această facilitate, banii să îmi fie plătiţi în rate. Hagi a cheltuit peste 10 milioane de euro. La un club pe care l-a luat de la zero, fără tradiţie. Rednic e de meserie, se pricepe, eu zic că e o ofertă de nerefuzat. O să aibă pâinea şi cuţitul în mână".