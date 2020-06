Irima Rimes, dezvăluiri din viaţa intimă. Este prima dată când povesteşte astfel de detalii: "M-a dus la hotel"

”Eu când am venit în România, am venit practic la nimic. Eu aveam 1000 de euro câștigați după concursul „Fabrica de Staruri”, la care participasem și de banii ăia mi-am luat niște haine noi, mi-am luat bilete la autobuz, mi-am făcut viză și am venit. În anul 2 de facultate.”, a mărturisit Irina Rimes pentru Gândul.ro.

Irina Rimes a povestit în continuare cum s-au bus bazele relației sale cu fostul ei soţ, Andi: ”Frumușel, cu prietenul lui, Andi a venit cu mașina, m-a luat, i-a fost rușine să mă ducă acasă, m-a dus la un hotel. Am stat acolo până când și-a luat curajul să mă ducă acasă. Până atunci nu avusesem cu Andi interacțiunea asta de iubiți. Noi ne iubeam, dar la distanță și am zis că nu vom fi împreună, că nu avem cum. El e acolo, eu sunt aici. M-am îndrăgostit de București, arhitectural. Țin minte că mă ducea Andi pe străzile orașului vechi și eram ca un copil care merge la zoo și vede tot felul de animăluțe, pentru prima oară.”

Irina Rimes, desemnată ambasadoarea Zilei Brâncuşi

Irina Rimes a fost desemnată ambasadoarea Zilei Naţionale „Constantin Brâncuşi” 2020. Deşi a declarat că este onorată să deţină acest titlu, nu știe dacă ea e ”cea mai bună alegere” în acest sens.

„Nu ştiu dacă sunt cea mai bună alegere pentru a face puntea între generaţii, dar mulţumesc pentru încredere. Aparent, eu nu ascult 5Gang, dar mă gândeam că poate ar trebui să apelăm şi la tinerii vloggeri, pentru că au mai mare influenţă. Ca o idee, pe viitor”, a declarat Irina Rimes, potrivit News.ro.

Într-un discurs amestecat, Rimes a spus că trebuie să ne apărăm cultura, valorile, pentru că sunt singurele care nu ne pot fi luate. Ea a amintit că, acum, la vârsta de 28 de ani, încă primeşte mâncare de la mama ei, iar împreună cu fraţii cântă colinde, despre Iisus şi păstori, despre dor şi ţară. Ea a vorbit despre geniile româneşti celebre în lume de sute de ani, alte ţări neputându-se lăuda cu asemenea personalităţi.

„Ştiu un lucru sigur: Noi, românii, avem o cultură cu care ne putem mândri. Pentru că ceea ce avem noi e ceva ce se cam pierde în Vest, dacă nu s-a pierdut de tot. Ţara noastră a fost pusă pe harta culturală a Europei de nişte personalităţi, genii despre care se vorbeşte de secole, între care şi Constantin Brâncuşi. Personalităţile astea au crescut cu aceleaşi valori cu care creştem şi noi”, a mai spus cântăreața.