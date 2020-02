Irina Rimes nu mai are voie să rămână însărcinată după operaţia suferită de Anul Nou

Irina Rimes nu are voie să rămână însărcinată. Jurata de la "Vocea României", de la Pro TV a fost operată și internată de urgență chiar în Ajunul Anului Nou, din cauza unei hemoragii interne. Artista nu a vrut la momentul resoectiv să comunice direct diagnosticul pus de medici, din postările pe care le-a făcut pe rețelele de socializare a reieșit faptul că ar fi vorba despre o afecțiune ovariană. Problema rămâne însă una extrem de delicată, existând urmări acum la două luni de la operație. Doctorii i-au pus artistei interdicții clare, riscând chiar să nu mai poată face copii niciodată.

"Irina a avut o problemă destul de gravă cu acea hemoragie. Risca să nu mai poată face copii niciodată. Acum, are interzis la momente intime cu partenerul ei, trei luni, și nu are voie să rămână însărcinată un an.", au declarat surse pentru Impact.ro.



După intervenția suferită, Irina Rimes a ținut să le mulțumească medicilor de la spitalul "Elias" din Capitală pentru eforturile de a-i salva viața, dar și fanilor și familiei care i-au fost alături. Dintre persoanele dragi care i-au stat alături face parte și iubitul ei, pe care l-a prezentat fanilor la câteva zile după ce a ieșit din spital. Mai mult decât atât, Irina Rimes, jurata de la Pro TV și-a anulat și o serie de concerte pentru a se reface, iar la data de 7 ianuarie 2020, artista a petrecut Crăciunul în familie, în Republica Moldova.

