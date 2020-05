Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, anunţ emoţionant pe Instagram

Irina Tănase parcă a dispărut! Cei care o urmăresc pe rețele de socializare au observat că deseori alege să posteze diverse peisaje, filmulețe sau fotografii cu prietenele sale ori cu ceea ce citește sau mănâncă, rareori și poze cu familia sa, dar de o lună nu a mai postat deloc. Tânăra are la story un tik tok cu una dintre cunoscute, iar ultimul lucru pe care l-a pus pe instagram este un filmuleț cu un copil pentru care nu cu mult timp în urmă cerea ajutor.

Irina Tănase şi mama ei, mărturii în premieră despre relaţia tinerei cu Liviu Dragnea: "Am rămas şocată până în ziua de azi"

Iubita lui Liviu Dragnea se implică dintotdeauna în cauza extrem de emoționante și adoră să ajute în special micuții care au diverse probleme de sănătate și care nu au acces prea ușor la un tratament adecvat. Irina a scris în descrierea filmulețului evoluția sa și care este starea de sănătate actuală.





"De cateva zile isi ridica puțin si tot mai sigur piciorusele si incearca sa ajunga la talpitele sale. Nu reuseste sa si le traga singur dar daca il sustinem noi reuseste sa stea 1-2 minute cu ele sus. Multi ne scrieti ca daca nu ati sti ca are o problema, nu v-ati da seama din poze ce probleme are si sunteti curiosi sa aflati care este starea lui Robert. Ca de fiecare data, vrem sa incepem cu succesele sale, succesele insemnand faptul ca pentru el evoluția înseamna alte lucruri decât cele pe care le face un copil care nu are amiotrofie spinala. Robert abia acum reuseste sa aiba un mic control al capului pe cand copiii sanatosi, la 6 luni începe deja sa stea in fundulet”