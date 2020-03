Irina Tănase şi mama ei, mărturii în premieră despre relaţia tinerei cu Liviu Dragnea: "Am rămas şocată până în ziua de azi"

Chiar dacă Liviu Dragnea a fost condamnat, relația cu tânăra iubită nu s-a rupt. A continuat în ciuda faptului că părinții Irinei au fost sceptici. Irina a reconfirmat iubirea pentru fostul lider al social-democraților după ce a devenit mediator pentru a-l putea vizita mai des pe Liviu Dragnea la Penitenciarul Rahova.



Părinții Irinei Tănase sunt mult mai deranjați de ideea că Liviu Dragnea este mai mare cu 30 de ani decât fiica lor. Nu pare să îi afecteze faptul că aceasta este iubita unui unui om care a încălcat legile.

Irina: Voi aţi luat la cunoştinţă relaţia noastră în 2019?

Mama Irinei: Ieri

Irina: Ieri ai aflat, nu? Şi cum ai reacţionat?

Mama Irinei: Cum se vede...

Irina: Mulţumesc! Mami, Liviu este mai mare de vârstă decât tata?

Mama Irinei: Cu cel putin 30 de ani.

Irina: Am înţeles, deci pe mine tata m-a făcut în adolescenţă.

Mama Irinei: Cred că nici nu exista când te-a conceput.

Irina: Mami, ai fost şocată când ai aflat de relaţia mea cu Liviu Dragnea?

Mama Irinei: O, daaaa!

Irina: Te rog eu spune oamenilor cât de şocaţi şi cât de suparaţi aţi fost?

Mama Irinei: Am rămas şocată până în ziua de azi.





Liviu Dragnea și-a început relația cu Irina Tănase în 2013. El a făcut pasul cel mare între timp și și-a cerut iubita în căsătorie. Aceștia au plănuit să se căsătorească în penitenciar.

Cadoul primit de Irina Tănase de la Liviu Dragnea, de Dragobete

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, a publicat pe reţelele de socializare o fotografie cu un aranjament floral în formă de inimă, alcătuit din trandafiri albi şi roşii, pe care l-ar fi primit de Dragobete. Lângă flori a fost aşezată o fotografie înrămată în care apare sărutându-se cu fostul lider social-democrat.

De Dragobete, 24 februarie, Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, a publicat o fotografie care a uimit internauţii, scrie bzi. Imaginea este însoţită de un mesaj în limba engleză.

”Love is patient, love is kind. (..) It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails”, a scris Irina Tănase în dreptul imaginii postate. Mesajul "dragostea este răbdătoare, dragostea este plină de bunătate (...) Dragostea protejează întotdeauna, crede totul, nădăjduieşte totul, speră mereu și persevereză. Dragostea nu dezamăgește niciodată" este de fapt un fragment din Corintieni 13, un capitol din Biblie. (Vezi AICI imaginea)