Cadoul primit de Irina Tănase de la Liviu Dragnea, de Dragobete. Mesajul iubitei fostului lider PSD care i-a uimit pe internauţi

De Dragobete, 24 februarie, Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, a publicat o fotografie care a uimit internauţii, scrie bzi. Imaginea este însoţită de un mesaj în limba engleză.

”Love is patient, love is kind. (..) It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails”, a scris Irina Tănase în dreptul imaginii postate.

Mesajul "dragostea este răbdătoare, dragostea este plină de bunătate (...) Dragostea protejează întotdeauna, crede totul, nădăjduieşte totul, speră mereu și persevereză. Dragostea nu dezamăgește niciodată" este de fapt un fragment din Corintieni 13, un capitol din Biblie.

În imagine apare o fotografie înrămată care îi înfățișează pe Irina Tănase și Liviu Dragnea într-un moment romantic. Cadoul, cutia cu trandafiri, cel mai probabil, a fost trimisă de fostul lider social democrat pentru iubita sa.