IRLANDA DE NORD U21 - ROMANIA U21 (ora 19:30) LIVE PROTV STREAM VIDEO ONLINE în preliminariile EURO 2021

Kai Erik Steen va arbitra partida IRLANDA DE NORD U21 - ROMANIA U21, ajutat de asistenţii Jan Erik Engan şi Tom Harald Grønevik, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Kristoffer Hagenes (toţi din Norvegia).

Romania U21 va încerca să îşi menţină parcursul bun din preliminarii şi să ajungă la a patra victorie consecutivă, după cele cu Ucraina (3-0), Irlanda de Nord (3-0) şi Finlanda (4-1). "Tricolorii" au început cu un eşec grupa, pe terenul Danemarcei, scor 1-2. Irlanda de Nord U21 a înregistrat două remize contra Maltei (0-0) şi Finlandei (1-1) şi două eşecuri împotriva Danemarcei (1-2) şi României (0-3). IRLANDA DE NORD U21 - ROMANIA U21, meci contând pentru Grupa 8 a preliminariilor pentru Euro 2021, se joacă, marţi, de la ora 19:30.

"Am ştiut de la început că avem o grupă dificilă. Am văzut cât de bună este Romania pe teren propriu, dar avem o şansă să începem să adunăm puncte. Nu am nici o îndoială că este un meci pe care putem să-l câştigăm. Romania are o echipă puternică, a avut un start bun, dar ne vom juca şansele pentru cele trei puncte", a declarat selecţionerul britanicilor, Ian Baraclough.

"Va fi puţin mai dificil în Irlanda de Nord şi nu neapărat din cauza frigului, chiar dacă vremea este mai rece decât în ţară, ci din cauza terenului pe care vom juca, unul foarte îngust şi foarte scurt. Are dimensiunile minime cerute de UEFA. Vom încerca să facem din nou un joc ofensiv şi cu Irlanda de Nord, spectaculos şi să marcăm mai multe goluri decât vom primi. Suntem echipa cu cel mai bun atac şi cea mai bună apărare din grupă şi sper să continuăm la fel", a declarat selecţionerul "tricolorilor", Mirel Rădoi.

Echipele probabile la meciul IRLANDA DE NORD U21 - ROMANIA U21

Irlanda de Nord U21: Hughes - Balmer, Toal, Brown, Graham - Gordon, McCalmont, McCann, Galbraith - Lavery, Dunwoody. Selecţioner: Ian Baraclough.

Romania U21: Vlad - A. Raţiu, Chindriş, Paşcanu, Boboc - A. Ciobanu, Oaidă, Moruțan - Mihăilă, Ad. Petre, Olaru. Selecţioner: Mirel Rădoi.

IRLANDA DE NORD U21 - ROMANIA U21, meci contând pentru Grupa 8 a preliminariilor pentru Euro 2021, se joacă, marţi, de la ora 19:30, pe Stadionul "The Showgrounds" din Ballymena.