Îţi mai aminteşte de Ana Maria Pantaze, croitoreasa care a câştigat Românii au talent 2019? Cum arată acum şi cu ce se ocupă

La un an de când a câştigat Românii au talent, Ana Maria Pantaze a scos prima piesă, care se numeşte "Visuri la cornete", dar şi primul videoclip. Tânăra, care era croitoreasă, a mărturisit că vrea să investească banii în muzică şi asta a făcut. "Este prima piesă, da, dar vor veni şi următoarele, sunt în proiect două", a declarat Ana Maria la emisiunea "La Măruţă".

Citeşte şi: Ana Maria Pantaze, CASTIGATOR ROMANII AU TALENT 2019. Povestea Cenuşăresei de la Pro TV

A anunţat ce va face cu cei 120.000 de euro câştigaţi la "Românii au talent"

Ana Maria Pantaze spunea că vrea să îşi cumpere o casă. Câştigătoarea marelui premiu de 120.000 de euro își dorește să aibă o casă pe numele ei, după ce toată viața a trăit într-o casă naţionalizată din Centrul Vechi al Bucureștiului împreună cu părinții ei. Tot cu mama și tatăl vrea să locuiască și în apartamentul cu trei camere la care visează și pe care și-l poate cumpăra acum cu banii câștigați la "Românii au talent".

Croitoreasa cu voce de aur nu are copii și nici nu este căsătorită. Ea are un frate mai mare și o soră mai mică.

"Locuinţa aceasta au primit-o părinţii mei pe vremea lui Ceauşescu. Nu am apucat s-o cumpărăm, nu s-a putut. Plătim chirie. Are trei camere foarte înalte care se încălzesc greu pe timp de iarnă. Mi-ar plăcea să iau un apartament tot cu trei camere în care să ne mutăm toţi trei, să fie al nostru în acte", mărturisea Ana Maria Pantaze.